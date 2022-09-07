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Свердловский минздрав поменял систему премирования для главврачей

Сегодня, 11:13
Фото: 1MI
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов утвердил новую систему премирования главных врачей медицинских учреждений.

Известно, что в зависимости от достигнутых показателей медицинским организациям (подведомственных минздраву) будут начислять баллы. Премии будут даваться за отдельные заслуги, это тоже прописано в документе.

Например, руководителей премируют, если их больница будет укомплектована медперсоналом на 90-100% (сразу пять баллов), на 90-80%, (4 балла). Оценивать работу руководства будет комиссия, пишет Ура.ру.

Ранее сообщалось, что с подстанций скорой помощи в Екатеринбурге массово увольняются медработники. Это связано с отменой выплат, обещанных в связи с коронавирусом. При этом сотрудники самой станции опровергают эти данные.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Премии#Деньги#Врачи
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