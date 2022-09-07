Свердловский минздрав поменял систему премирования для главврачей

Известно, что в зависимости от достигнутых показателей медицинским организациям (подведомственных минздраву) будут начислять баллы. Премии будут даваться за отдельные заслуги, это тоже прописано в документе.
Например, руководителей премируют, если их больница будет укомплектована медперсоналом на 90-100% (сразу пять баллов), на 90-80%, (4 балла). Оценивать работу руководства будет комиссия, пишет Ура.ру.
Ранее сообщалось, что с подстанций скорой помощи в Екатеринбурге массово увольняются медработники. Это связано с отменой выплат, обещанных в связи с коронавирусом. При этом сотрудники самой станции опровергают эти данные.