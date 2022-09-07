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Тагильские пенсионеры получат по 400 рублей ко Дню пожилого человека

Сегодня, 11:32
Фото: 1MI
Российских пенсионеров проинформировали о выплатах ко Дню пожилых людей. Некоторым пенсионерам из Нижнего Тагила выплатят по 400 рублей.

Эксперт по пенсионным выплатам Анастасия Киреева в разговоре с изданием PRIMPRESS рассказала, что многие регионы страны решили сделать пожилым гражданам подарок: разовые выплаты.

Специалист уверена, что средства выделят из местных бюджетов. Сумма выплат везде будет разной.

К примеру, в Приморском крае жителям серебряного возраста на карты переведут по тысяче рублей. Получить деньги смогут те, кто получает пенсию, начиная с прошлого года и ранее. Деньги придут на карты пенсионеров до конца этого месяца.

В то же время в Челябинской области старики получат от властей по 700 рублей. Средства получат не только пенсионеры, но и предпенсионеры (женщины 55+ и мужчины 60+).

В Нижегородской области по тысяче рублей переведут инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. В Нижнем Тагиле по 400 рублей выплатят неработающим пожилым старикам, которые работали в бюджетных учреждениях, финансируемых из местного бюджета.

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#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Выплаты#Деньги#Пенсионеры
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