Тагильские пенсионеры получат по 400 рублей ко Дню пожилого человека

Эксперт по пенсионным выплатам Анастасия Киреева в разговоре с изданием PRIMPRESS рассказала, что многие регионы страны решили сделать пожилым гражданам подарок: разовые выплаты.
Специалист уверена, что средства выделят из местных бюджетов. Сумма выплат везде будет разной.
К примеру, в Приморском крае жителям серебряного возраста на карты переведут по тысяче рублей. Получить деньги смогут те, кто получает пенсию, начиная с прошлого года и ранее. Деньги придут на карты пенсионеров до конца этого месяца.
В то же время в Челябинской области старики получат от властей по 700 рублей. Средства получат не только пенсионеры, но и предпенсионеры (женщины 55+ и мужчины 60+).
В Нижегородской области по тысяче рублей переведут инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. В Нижнем Тагиле по 400 рублей выплатят неработающим пожилым старикам, которые работали в бюджетных учреждениях, финансируемых из местного бюджета.