Трупы мертвых кошек нашли на окраине Цыганского посёлка под Екатеринбургом

Трупы животных нашла женщина. Она рассказала Е1, что некая местная жительница держала примерно 40 взрослых кошек и котят, которых находила сама и брала у волонтёров. Позже она переехала из микрорайона Академический на улицу Викулова, но её планировали выселить через 3 дня. Причина в том, что арендодатель узнал о количестве зверей, которых хотят поселить в его доме.
Волонтёр рассказала, что кошатница позвонила им и попросила забрать питомцев на передержку. Она соврала, что её кладут в больницу. Некоторых зверей, которых ранее содержали в приюте, забрали. Взяли и часть тех, кого женщина нашла самостоятельно. Оставшихся екатеринбурженка обещала расселить по временным местам проживания. Разговор случился 28 августа.
В конце месяца зооволонтёры узнали о том, что животным так и не была найдена передержка. Кошек увезли в лес и якобы случайно выпустили. Там нашли трупы оставшихся зверей. Перед смертью кошки кричали — их растерзали бродячие псы.
Удалось обнаружить 11 мертвых зверей и троих живых. Всего «потеряли» 18 котов.