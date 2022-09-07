Трупы мертвых кошек нашли на окраине Цыганского посёлка под Екатеринбургом

Трупы животных нашла женщина. Она рассказала Е1, что некая местная жительница держала примерно 40 взрослых кошек и котят, которых находила сама и брала у волонтёров. Позже она переехала из микрорайона Академический на улицу Викулова, но её планировали выселить через 3 дня. Причина в том, что арендодатель узнал о количестве зверей, которых хотят поселить в его доме.