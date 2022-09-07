У члена банды «обнальщиков» в Екатеринбурге при обыске найдены боевые пистолеты

По одной из версий, подозреваемый приобрел оружие у МВД, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник. Группировке «обнальщиков» вменяется множество эпизодов, начиная с 2015 года. Уголовное дело в отношении них было возбуждено в 2021 году.
Эта же банда причастна к похищению директоров элитного жилищного комплекса. Кроме того, уголовные дела были возбуждены за «номинальство», мошенничество и принуждение к сделке. Однако пока группировка не признана преступным сообществом.
Один из пострадавших заявляет, что в ГСУ не видят состава преступления. Он утверждает, что банда имела несколько подразделений и через них отмывались деньги. Для этого, заявляет источник, создавались подконтрольные фирмы с номинальными директорами.
В отношении самого подозреваемого, у которого найдено оружие, возбуждено дело за незаконное хранение оружия. При этом, утверждает источник, он просит взять маму пистолет на себя, потому что ей дадут меньший срок.