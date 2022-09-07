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У члена банды «обнальщиков» в Екатеринбурге при обыске найдены боевые пистолеты

Сегодня, 15:05
Фото: 1MI
Во время обыска у подозреваемого в «обналичивании» денег в Екатеринбурге были найдены сразу три боевых пистолета. Один из них, согласно проведенной недавно экспертизе, проходил по уголовному делу и, по документам, пять лет назад был уничтожен сотрудниками полиции.
 

По одной из версий, подозреваемый приобрел оружие у МВД, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник. Группировке «обнальщиков» вменяется множество эпизодов, начиная с 2015 года. Уголовное дело в отношении них было возбуждено в 2021 году.

Эта же банда причастна к похищению директоров элитного жилищного комплекса. Кроме того, уголовные дела были возбуждены за «номинальство», мошенничество и принуждение к сделке. Однако пока группировка не признана преступным сообществом.

Один из пострадавших заявляет, что в ГСУ не видят состава преступления. Он утверждает, что банда имела несколько подразделений и через них отмывались деньги. Для этого, заявляет источник, создавались подконтрольные фирмы с номинальными директорами. 

В отношении самого подозреваемого, у которого найдено оружие, возбуждено дело за незаконное хранение оружия. При этом, утверждает источник, он просит взять маму пистолет на себя, потому что ей дадут меньший срок.

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#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Оружие#МВД#Обнальщики#Банда
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