У члена банды «обнальщиков» в Екатеринбурге при обыске найдены боевые пистолеты

По одной из версий, подозреваемый приобрел оружие у МВД, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник. Группировке «обнальщиков» вменяется множество эпизодов, начиная с 2015 года. Уголовное дело в отношении них было возбуждено в 2021 году.

Эта же банда причастна к похищению директоров элитного жилищного комплекса. Кроме того, уголовные дела были возбуждены за «номинальство», мошенничество и принуждение к сделке. Однако пока группировка не признана преступным сообществом.

Один из пострадавших заявляет, что в ГСУ не видят состава преступления. Он утверждает, что банда имела несколько подразделений и через них отмывались деньги. Для этого, заявляет источник, создавались подконтрольные фирмы с номинальными директорами.