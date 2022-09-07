В Екатеринбурге в аэропорту мужчина привлечен к ответственности за курение в самолете

Инцидент произошел 6 сентября. Судно летело из Благовещенска в Екатеринбург.
Сотрудниками транспортной полиции установили, что один из пассажиров курил в салоне во время полета. В отношении нарушителя был составлен акт. В нем указано, что мужчина нарушил правила поведения на борту судна, сообщили в транспортной полиции по УрФО.
Уралец после завершения полёта был доставлен в дежурную часть аэропорта «Кольцово». На него были составлены протоколы за нарушение запрета на курение, а также нарушение правил поведения на воздушном судне.