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В Нижнем Тагиле продают «хлеб из будущего», а доброволец рассказал о боях на Украине

Сегодня, 19:38
Фото: 1MI
Стала известна дата открытия парка Металлургов в Нижнем Тагиле, а боец с Донбасса рассказал о происходящем. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 7 сентября.

Тагильчанин Игорь Орлов поехал на спецоперацию в Украине добровольцем, провел в боях лишь один день, получил ранение и вернулся домой в инвалидном кресле. Обо всем произошедшем мужчина рассказал изданию TagilCity.ru.

Бой, госпиталь, инвалидная коляска. Рассказ тагильского бойца с Донбасса
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Часть украинских беженцев перевезут из Нижнего Тагила в Екатеринбург. Пункт временного размещения, основанный на летней базе отдыха «Соловьиная роща» в Нижнем Тагиле, расселяют.

Часть украинских беженцев перевезут из Нижнего Тагила в Екатеринбург
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Стала известна дата открытия парка Металлургов в Нижнем Тагиле. На открытие первой очереди парка приглашаются все желающие. Реконструкция завершится 9 сентября в 17:00.

Стала известна дата открытия парка Металлургов в Нижнем Тагиле
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«Хлеб из будущего» продается на Красном Камне в Нижнем Тагиле. На хлебобулочном изделии, произведённом «Тагилхлебом», на бирке стоит дата — 7 сентября, хотя покупка была совершена 6-го.

«Хлеб из будущего» продается на Красном Камне в Нижнем Тагиле
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Дело обманувшей десятки тагильчан мошенницы-турагента Оксаны Забавиной передано в суд. По закону 45-летнюю женщину могут посадить в тюрьму на срок до 10 лет и оштрафовать на сумму до миллиона рублей.

Дело обманувшей десятки тагильчан мошенницы-турагента Оксаны Забавиной передано в суд
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Бой, госпиталь, инвалидная коляска. Рассказ тагильского бойца с Донбасса
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