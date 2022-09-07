В Нижнем Тагиле продают «хлеб из будущего», а доброволец рассказал о боях на Украине

Тагильчанин Игорь Орлов поехал на спецоперацию в Украине добровольцем, провел в боях лишь один день, получил ранение и вернулся домой в инвалидном кресле. Обо всем произошедшем мужчина рассказал изданию TagilCity.ru.
Часть украинских беженцев перевезут из Нижнего Тагила в Екатеринбург. Пункт временного размещения, основанный на летней базе отдыха «Соловьиная роща» в Нижнем Тагиле, расселяют.
Стала известна дата открытия парка Металлургов в Нижнем Тагиле. На открытие первой очереди парка приглашаются все желающие. Реконструкция завершится 9 сентября в 17:00.
«Хлеб из будущего» продается на Красном Камне в Нижнем Тагиле. На хлебобулочном изделии, произведённом «Тагилхлебом», на бирке стоит дата — 7 сентября, хотя покупка была совершена 6-го.
Дело обманувшей десятки тагильчан мошенницы-турагента Оксаны Забавиной передано в суд. По закону 45-летнюю женщину могут посадить в тюрьму на срок до 10 лет и оштрафовать на сумму до миллиона рублей.