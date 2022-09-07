В Свердловскую область идёт бабье лето

Воздушные массы уйдут на север с 12 по 18 сентября. Тогда столбики термометров начнут подниматься, а дождей будет меньше. Ночная температура поднимется до +4…+9 градусов, днём — до +12…+17. Позже, в третьей декаде сентября, на Урал опять придут заморозки.