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В Свердловскую область идёт бабье лето

Сегодня, 10:36
Фото: 1MI
С 12 по 18 сентября температура воздуха в Свердловской области прогреется до +17 градусов, потому что циклон пройдёт севернее.

В третью неделю сентября в регионе будет тепло. До этого момента потепления не ожидается: будет холодно из-за обрушившегося на область циклона, передает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на главного синоптика УГМС Галину Шепоренко.

На протяжении ближайших 5-6 дней Свердловская область останется в эпицентре циклона. Из-за этого ожидаются обильные осадки и низкая температура, которая на 2-4 градуса ниже нормальной. В ночное время суток ожидаются заморозки до -1…-2 градусов Цельсия.

Воздушные массы уйдут на север с 12 по 18 сентября. Тогда столбики термометров начнут подниматься, а дождей будет меньше. Ночная температура поднимется до +4…+9 градусов, днём — до +12…+17. Позже, в третьей декаде сентября, на Урал опять придут заморозки.

С понедельника в Свердловской области ожидаются заморозки до -2 градусов
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#Анна Варнакина#Свердловская область#Погода#Тепло#Дожди#УГМС#Лето#Циклон
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