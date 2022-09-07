В Свердловскую область идёт бабье лето

В третью неделю сентября в регионе будет тепло. До этого момента потепления не ожидается: будет холодно из-за обрушившегося на область циклона, передает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на главного синоптика УГМС Галину Шепоренко.
На протяжении ближайших 5-6 дней Свердловская область останется в эпицентре циклона. Из-за этого ожидаются обильные осадки и низкая температура, которая на 2-4 градуса ниже нормальной. В ночное время суток ожидаются заморозки до -1…-2 градусов Цельсия.
Воздушные массы уйдут на север с 12 по 18 сентября. Тогда столбики термометров начнут подниматься, а дождей будет меньше. Ночная температура поднимется до +4…+9 градусов, днём — до +12…+17. Позже, в третьей декаде сентября, на Урал опять придут заморозки.