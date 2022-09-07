В Верхней Пышме стартовала Спартакиада УГМК

Три дня здесь будут соревноваться сотрудники предприятий из 12 регионов России и Казахстана. На церемонии открытия с приветственными словаами выступили министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, депутат регионального Законодательного собрания Алексей Свалов, директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев.