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В Верхней Пышме стартовала Спартакиада УГМК

Сегодня, 14:57
Фото: пресс-служба УГМК
В Верхней Пышме состоялась торжественная церемония открытия ежегодной Спартакиады УГМК, которая впервые прошла 20 лет назад.
Фото: пресс-служба УГМК

Три дня здесь будут соревноваться сотрудники предприятий из 12 регионов России и Казахстана. На церемонии открытия с приветственными словаами выступили министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, депутат регионального Законодательного собрания Алексей Свалов, директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев.

Мы рады, что можем сегодня видеть лучших представителей УГМК в центре развития спорта высших достижений и массового спорта, которым является Верхняя Пышма. Я уверен, что спортивные результаты, которые покажут участники Спартакиады, позволят улучшить в том числе производственные показатели и укрепить традиции компании, - сказал Леонид Рапопорт.

Дмитрий Малышев отметил, что по итогам трех дней соревнований ожидаются отличные результаты. Также он отметил, что Спартакиада – только часть большой работы по развитию спорта и пропаганде ЗОЖ.

В период до 9 сентября 520 спортсменов будут сражаться за звание лучших в мини-футболе, настольном теннисе, шахматах, многоборье на основе испытаний ГТО. 

Всего для этих целей имеется четыре площадки – Дворец спорта УГМК, СКК «Балтым», стадион «Металлург» и Дворец Самбо и единоборств. Последний открылся в начале этого лета.

Следить за результатами будут четыре судейские бригады. В работе будет задействованы 15 добровольцев.

Вечером 9 сентября победителей наградят. Всего имеется 24 комплекта наград. Это кубки, медали и памятные призы.

#Елена Озерова#УГМК#Спорт#Новости УрФО#Верхняя Пышма#Соревнования
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