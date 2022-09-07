В Верхней Пышме стартовала Спартакиада УГМК

Три дня здесь будут соревноваться сотрудники предприятий из 12 регионов России и Казахстана. На церемонии открытия с приветственными словаами выступили министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, депутат регионального Законодательного собрания Алексей Свалов, директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев.
Мы рады, что можем сегодня видеть лучших представителей УГМК в центре развития спорта высших достижений и массового спорта, которым является Верхняя Пышма. Я уверен, что спортивные результаты, которые покажут участники Спартакиады, позволят улучшить в том числе производственные показатели и укрепить традиции компании, - сказал Леонид Рапопорт.
Дмитрий Малышев отметил, что по итогам трех дней соревнований ожидаются отличные результаты. Также он отметил, что Спартакиада – только часть большой работы по развитию спорта и пропаганде ЗОЖ.
В период до 9 сентября 520 спортсменов будут сражаться за звание лучших в мини-футболе, настольном теннисе, шахматах, многоборье на основе испытаний ГТО.
Всего для этих целей имеется четыре площадки – Дворец спорта УГМК, СКК «Балтым», стадион «Металлург» и Дворец Самбо и единоборств. Последний открылся в начале этого лета.
Следить за результатами будут четыре судейские бригады. В работе будет задействованы 15 добровольцев.
Вечером 9 сентября победителей наградят. Всего имеется 24 комплекта наград. Это кубки, медали и памятные призы.