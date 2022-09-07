Вагоны поезда сошли с рельсов под Серовом

О происшествии рассказали в Уральской транспортной прокуратуре. Инцидент произошел в среду, 7 сентября, на станции Серов-Сортировочный.
Сход с рельсов случился при маневровых работах. Поезд не опрокинулся. Во время происшествия никто не пострадал. Специалисты вернули локомотив обратно на рельсы.
На место ЧП прибыл серовский транспортный прокурор, который организовал проверку инцидента. В прокуратуре намерены дать оценку, насколько качественно да ж/д путях осуществляется деятельность по обеспечению безопасности.