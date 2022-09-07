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Posted 7 сентября 2022, 09:39

Published 7 сентября 2022, 09:39

Modified 7 сентября 2022, 09:39

Updated 7 сентября 2022, 09:39

Заболеваемость ОРВИ начала расти в Свердловской области

Заболеваемость ОРВИ начала расти в Свердловской области

7 сентября 2022, 09:39
Фото: 1MI.
За неделю с 29 августа по 4 сентября в Свердловской области были выявлены 24,8 тысячи случаев ОРВИ. Это на 11,9% выше уровня прошлой недели. Также это на 48% больше многолетнего уровня.

Специалисты заявили, что это связано с сезонностью, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. Там отметили, что в структуре заболеваемости 43% составляют дети.

На данный момент неблагополучными муниципалитетами по заболеваемости являются Дегтярск, Краснотурьинск и Полевской городской округ. В Екатеринбурге за неделю выявлено 12,4 тысячи случаев заболевания. Это больше уровня прошлой недели на 8%, а также больше на 46% многолетнего уровня.

Кроме того, по предварительной информации, за неделю выявлено 532 внебольничных пневмоний.

#Ирина Кирилова#Новости УрФО#Здоровье#Статистика#Заболеваемость#ОРВИ
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