Заболеваемость ОРВИ начала расти в Свердловской области

На данный момент неблагополучными муниципалитетами по заболеваемости являются Дегтярск, Краснотурьинск и Полевской городской округ. В Екатеринбурге за неделю выявлено 12,4 тысячи случаев заболевания. Это больше уровня прошлой недели на 8%, а также больше на 46% многолетнего уровня.