Заболеваемость ОРВИ начала расти в Свердловской области

Posted 7 сентября 2022, 09:39
Published 7 сентября 2022, 09:39
Modified 7 сентября 2022, 09:39
Updated 7 сентября 2022, 09:39
Специалисты заявили, что это связано с сезонностью, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. Там отметили, что в структуре заболеваемости 43% составляют дети.
На данный момент неблагополучными муниципалитетами по заболеваемости являются Дегтярск, Краснотурьинск и Полевской городской округ. В Екатеринбурге за неделю выявлено 12,4 тысячи случаев заболевания. Это больше уровня прошлой недели на 8%, а также больше на 46% многолетнего уровня.
Кроме того, по предварительной информации, за неделю выявлено 532 внебольничных пневмоний.