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Заболеваемость ОРВИ начала расти в Свердловской области

Сегодня, 14:39
Фото: 1MI
За неделю с 29 августа по 4 сентября в Свердловской области были выявлены 24,8 тысячи случаев ОРВИ. Это на 11,9% выше уровня прошлой недели. Также это на 48% больше многолетнего уровня.

Специалисты заявили, что это связано с сезонностью, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. Там отметили, что в структуре заболеваемости 43% составляют дети.

На данный момент неблагополучными муниципалитетами по заболеваемости являются Дегтярск, Краснотурьинск и Полевской городской округ. В Екатеринбурге за неделю выявлено 12,4 тысячи случаев заболевания. Это больше уровня прошлой недели на 8%, а также больше на 46% многолетнего уровня.

Кроме того, по предварительной информации, за неделю выявлено 532 внебольничных пневмоний.

#Ирина Кирилова#Здоровье#Новости УрФО#ОРВИ#Заболеваемость#Статистика
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