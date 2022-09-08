Авиакомпании Red Wings разрешили возить туристов из Екатеринбурга в Иран

Источник в сфере авиаперевозок рассказал журналистам портала Е1, что получение разрешения – не означает то, что рейсы в самом деле будут осуществляться. Например, в настоящий момент из уральского аэропорта нельзя поставить бронь на полеты в Тегеран или Исфахан.