Авиакомпании Red Wings разрешили возить туристов из Екатеринбурга в Иран

Приказ Росавиации, подтверждающий это, размещен на портале ведомства.
Источник в сфере авиаперевозок рассказал журналистам портала Е1, что получение разрешения – не означает то, что рейсы в самом деле будут осуществляться. Например, в настоящий момент из уральского аэропорта нельзя поставить бронь на полеты в Тегеран или Исфахан.
О вероятном запуске перелетов между Екатеринбургом и Тегераном ранее сообщал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. В тот момент в Иран ездила делегация туроператоров, которая проводила переговоры с местными авиакомпаниями
Мы думаем, что в случае успешных переговоров сможем анонсировать результаты уже 30 сентября, — сказал Михаил Мальцев.
В сегодняшний день проводится работа в двух направлениях. Первое — получение разрешений, второе — разработка востребованных рейсов.