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Авиакомпании Red Wings разрешили возить туристов из Екатеринбурга в Иран

Сегодня, 11:25
Фото: 1MI
Летать в иранские Тегеран и Исфахан разрешили авиакомпании Red Wings. Совершать такие рейсы авиаперевозчик может три раза в неделю.

Приказ Росавиации, подтверждающий это, размещен на портале ведомства.

Источник в сфере авиаперевозок рассказал журналистам портала Е1, что получение разрешения – не означает то, что рейсы в самом деле будут осуществляться. Например, в настоящий момент из уральского аэропорта нельзя поставить бронь на полеты в Тегеран или Исфахан.

О вероятном запуске перелетов между Екатеринбургом и Тегераном ранее сообщал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. В тот момент в Иран ездила делегация туроператоров, которая проводила переговоры с местными авиакомпаниями

Мы думаем, что в случае успешных переговоров сможем анонсировать результаты уже 30 сентября, — сказал Михаил Мальцев.

В сегодняшний день проводится работа в двух направлениях. Первое — получение разрешений, второе — разработка востребованных рейсов.

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#Елена Озерова#Транспорт#Новости УрФО#Авиаперелеты#Самолет#Перевозки
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