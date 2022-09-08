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Беременную женщину сбил таксист в Екатеринбурге

Сегодня, 09:32
Фото: 1MI
О том, что таксист двигался задним ходом и совершил наезд на беременную женщину, стало известно от непосредственных свидетелей случившегося. Инцидент случился 7 сентября в Екатеринбурге.

Девушка в положении стояла около тротуара на улице Луначарского, 74 и 76 приблизительно в 15 часов дня. Водитель начал двигаться задним ходом и сбил её. Участницей аварии стала машина «Яндекс Go». Пост опубликовали в группе «Инцидент Екатеринбург».

Сотрудники полиции сообщили Ура.ру 8 сентября, что информация о ДТП не поступала правоохранителям.

Ранее женщина чуть не родила ребёнка около аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Схватки начались далеко от родительного дома, поэтому полицейские сопровождали машину с будущей мамой на пути к врачам.

Женщина чуть не родила в машине у аэропорта Кольцово в Екатеринбурге
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#ДТП#Происшествия#Машина#Полиция#Беременная
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