Беременную женщину сбил таксист в Екатеринбурге

Девушка в положении стояла около тротуара на улице Луначарского, 74 и 76 приблизительно в 15 часов дня. Водитель начал двигаться задним ходом и сбил её. Участницей аварии стала машина «Яндекс Go». Пост опубликовали в группе «Инцидент Екатеринбург».
Сотрудники полиции сообщили Ура.ру 8 сентября, что информация о ДТП не поступала правоохранителям.
Ранее женщина чуть не родила ребёнка около аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Схватки начались далеко от родительного дома, поэтому полицейские сопровождали машину с будущей мамой на пути к врачам.