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Девушка из Краснотурьинска стала участницей шоу «Беременна в 16»

Сегодня, 11:31
Фото: 1MI
Местная жительница из Краснотурьинска примет участие в шоу «Беременна в 16» на телевизионном канале «Ю».

Скандальное шоу повествует о героинях, оказавшихся в одноименной жизненной ситуации: беременны в 16 лет. Подростки рассказывают свои истории, предполагают, как воспримут новость их родственники, а также пытаются угадать, какой станет их жизнь после рождения ребёнка. Участники стараются решить проблемы взрослых людей, хотя сами не достигли совершеннолетия.

Выпуск шоу запланирован на 5 октября. В тизере, опубликованном «Телеканалом Ю», на 25-26 секундах участница рассказывает о том, что она живёт в Краснотурьинске.

Ранее девочка из Свердловской области уже становилась героиней программы «Беременна в 16».

Подросток из Свердловской области стала героиней реалити-шоу «Беременна в 16»
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#Анна Варнакина#Общество#Краснотурьинск#Дети#Беременность#Шоу
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