Девушка из Краснотурьинска стала участницей шоу «Беременна в 16»

Скандальное шоу повествует о героинях, оказавшихся в одноименной жизненной ситуации: беременны в 16 лет. Подростки рассказывают свои истории, предполагают, как воспримут новость их родственники, а также пытаются угадать, какой станет их жизнь после рождения ребёнка. Участники стараются решить проблемы взрослых людей, хотя сами не достигли совершеннолетия.