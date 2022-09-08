«Екатеринбург окольцован!»: Куйвашев торжественно открыл сквозное движение на ЕКАД

Екатеринбург окольцован! Спустя почти 30 лет после начала работ мы замкнули кольцо ЕКАД и официально открыли по нему движение. В первую очередь это положительно повлияет на экологию, — рассказал глава региона.
По его словам, теперь весь большегрузный и транзитный транспорт не будет заезжать в Екатеринбург, благодаря чему будут снижены выхлопы. Куйвашев отметил, что это важно для развития «Сухого порта».
Дорога была сдана на два года раньше срока. Последние полтора месяца строители вели работы круглые сутки. Оставшиеся съезды ЕКАД планируется достроить в ближайший год. Также в ближайшем времени стартуют работы по расширению северной части ЕКАД.