TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

«Екатеринбург окольцован!»: Куйвашев торжественно открыл сквозное движение на ЕКАД

Сегодня, 20:16
Фото: Евгений Куйвашев
Сегодня 8 сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в торжественной обстановке открыл сквозное движение на ЕКАД. Также на мероприятии в режиме видеосвязи присутствовал президент РФ Владимир Путин.
Екатеринбург окольцован! Спустя почти 30 лет после начала работ мы замкнули кольцо ЕКАД и официально открыли по нему движение. В первую очередь это положительно повлияет на экологию, — рассказал глава региона.

По его словам, теперь весь большегрузный и транзитный транспорт не будет заезжать в Екатеринбург, благодаря чему будут снижены выхлопы. Куйвашев отметил, что это важно для развития «Сухого порта».

Фото: Евгений Куйвашев

Дорога была сдана на два года раньше срока. Последние полтора месяца строители вели работы круглые сутки. Оставшиеся съезды ЕКАД планируется достроить в ближайший год. Также в ближайшем времени стартуют работы по расширению северной части ЕКАД.

#Ирина Кирилова#Транспорт#Новости УрФО#Екатеринбург#ЕКАД#Дорога#Открытие
Подпишитесь
Бой, госпиталь, инвалидная коляска. Рассказ тагильского бойца с Донбасса
Вчера, 16:48
Металлорамки и Росгвардия: как защищают от терроризма школы и детсады Тагила
6 сентября, 21:27
Дело обманувшей десятки тагильчан мошенницы-турагента Оксаны Забавиной передано в суд
Вчера, 15:22
Вечерние группы в детсадах откроют для детей работников УВЗ в Тагиле
6 сентября, 15:43
Качество воды в колодцах и родниках Нижнего Тагила исследует фирма из Челябинска
Вчера, 17:05
На перья от дохлых птиц в питьевой воде жалуются жители Большой Лаи под Тагилом
6 сентября, 18:31