Екатеринбуржец взял кредитку на 300 тысяч рублей по чужому паспорту

В полицию обратился представитель банка, который рассказал, что неизвестный мужчина оформил кредитную карту, предоставив сотруднику финансовой организации чужой паспорт. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
В итоге 29-летнего безработного злоумышленника задержали. Ранее он был судим за грабеж, мошенничество, кражу и хранение наркотиков. Гражданин признался, что в интернете заказал кредитную карту одной из крупных банковских организаций. Когда к нему приехал курьер, он показал ему не свой паспорт.
Курьер поверил злоумышленнику, так как в паспорт была вклеена фотография злоумышленника. Курьер выдал мужчине кредитную карту с 300 тысячами рублей. В этот же день мужчина снял с карты все деньги.
Вскоре представители банка раскрыли обман и пошли в полицию.
На мужчину возбудили дело за «Мошенничество в крупном размере». Его могут посадить в тюрьму на срок до шести лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.