Екатеринбуржец взял кредитку на 300 тысяч рублей по чужому паспорту

В итоге 29-летнего безработного злоумышленника задержали. Ранее он был судим за грабеж, мошенничество, кражу и хранение наркотиков. Гражданин признался, что в интернете заказал кредитную карту одной из крупных банковских организаций. Когда к нему приехал курьер, он показал ему не свой паспорт.