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Екатеринбуржец взял кредитку на 300 тысяч рублей по чужому паспорту

Сегодня, 13:31
Фото: 1MI
Жителя Екатеринбурга задержали за то, что он взял кредит по чужому паспорту на сумму порядка 300 тысяч рублей.

В полицию обратился представитель банка, который рассказал, что неизвестный мужчина оформил кредитную карту, предоставив сотруднику финансовой организации чужой паспорт. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В итоге 29-летнего безработного злоумышленника задержали. Ранее он был судим за грабеж, мошенничество, кражу и хранение наркотиков. Гражданин признался, что в интернете заказал кредитную карту одной из крупных банковских организаций. Когда к нему приехал курьер, он показал ему не свой паспорт.

Курьер поверил злоумышленнику, так как в паспорт была вклеена фотография злоумышленника. Курьер выдал мужчине кредитную карту с 300 тысячами рублей. В этот же день мужчина снял с карты все деньги.

Вскоре представители банка раскрыли обман и пошли в полицию.

На мужчину возбудили дело за «Мошенничество в крупном размере». Его могут посадить в тюрьму на срок до шести лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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#Происшествия#Новости УрФО#Асбест#Кредит#Мошенничество#Елена Озерова
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