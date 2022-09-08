Екатеринбуржцы рассказали о столбе черного дыма из-за пожара на юго-западе

Житель центра уральской столицы также сообщили, что они видят дым. Горит двухэтажный дом на улице Хасановской.
Недавно построил дом, видать. Крыша свежая, — сказали очевидцы.
Огнеборцы отметили, что о возгорании им сообщили в 08:50. На площади 80 «квадратов» воспламенился двухэтажный частный жилой дом. Они оперативно выехали на место, где выяснилось, что имеется угроза распространения пламени на соседние постройки.
Информации о пострадавших пока нет. Тушили пламя девять спасателей на трех спецмашинах.
Свидетели событий рассказали, что на участке строили дом. Они полагают, что никто не пострадал. Из гаража пожарные достали два баллона для сварочных работ. Также с участка спасли автомобиль. Пожар уже локализован.