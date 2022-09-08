Экс-полицейскому в Екатеринбурге вынесли приговор за изнасилование девочки

Происшествие случилось 25 сентября прошлого года в одной из квартир Первоуральска. Потерпевшей стала маленькая девочка, ранее знакомая 42-летнему фигуранту. Он заманил ее в жилье обманом, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Один из злоумышленников был сотрудником полиции.