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Экс-полицейскому в Екатеринбурге вынесли приговор за изнасилование девочки

Сегодня, 15:07
Фото: 1MI
34-летний житель Первоуральска с его 42-летний знакомый признаны виновными в изнасиловании и угрозе убийством малолетней девочки.

Происшествие случилось 25 сентября прошлого года в одной из квартир Первоуральска. Потерпевшей стала маленькая девочка, ранее знакомая 42-летнему фигуранту. Он заманил ее в жилье обманом, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Один из злоумышленников был сотрудником полиции.

В ходе расследования дела следователи опросили более 30 свидетелей, осмотрели место преступление и провели ряд других действий. Мужчин заключили под стражу.

Позднее суд приговорил одного злоумышленника к 16 годам лишения свободы, его сообщнику – 20 лет тюрьмы. Так как один из насильников – сотрудник полиции, сразу после преступления его уволили из органов.


Дорога в систему МВД для него теперь навсегда закрыта. Кроме того, 6 руководящих сотрудников разного уровня за упущения в работе с личным составом привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Одному объявлен выговор, другим – неполное служебное соответствие, - рассказал глава пресс-службы МВД РФ по региону Валерий Горелых.
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