В единый день голосования 11 сентября 2022 года в РФ будут организованы избирательные кампании разного уровня. Ожидается проведение выборов на пост главы субъекта Федерации, выборов муниципальных депутатов.
В Свердловской области проводятся пятые по счету выборы губернатора. Ранее подобное мероприятие было организовано в 2017 году. На 1 января текущего года в округе было зарегистрировано более 3,2 млн избирателей.
Кандидаты на пост главы области:
По информации СМИ, на выборы в гордуму Нижнего Тагила было зарегистрировано 117 кандидатов, возраст которых составляет от 18 до 72 лет. Ленинской районной территориальной комиссией Нижнего Тагила были опубликованы списки с кандидатами в гордуму восьмого созыва.
Среди претендентов 25 человек являются самовыдвиженцами. От партии ЕР — 25 человек, от ЛДПР — 24, от партии «Новые Люди» — 19, от КПРФ — 13, от «Справедливой России» — 10. Один кандидат выдвинут от партии «Гражданская инициатива».
Социологи ранее дали комментарий относительно итогов выборов на пост губернатора Свердловской области. Было отмечено, что Куйвашев является фаворитом. По мнению специалистов, второе место с большой вероятностью мог занять Ивачев, третье — Демин. Как поясняется, Куйвашев является наиболее узнаваемым кандидатом среди избирателей.
Исследование проводилось группой Russian Field с 30 августа по 3 сентября. В нем приняли участие 1033 жителя Свердловской области. Результаты были получены с применением метода комбинированного опроса — уличного и по телефону.
Оставить свой голос на избирательном участке за кандидата в губернаторы можно 11 сентября, с 8 до 20 часов. Особенности организации выборов прокомментировала председатель Артемовской территориальной избирательной комиссии Ирина Ланцева.
По ее словам, в избиркомах Артемовского городского округа организована подготовка к работе. Готовятся помещения для голосования и места, где будут находиться члены комиссии. Устанавливается необходимое оборудование. Были распределены в комиссии СИЗ и канцелярия. Было отмечено, что все мероприятия организованы в штатном режиме.
В рамках выборов избиратели получат по одному бюллетеню с именами и фамилиями кандидатов на пост губернатора. В документе избирателю нужно поставить знак в том квадрате, который относится к одному выбранному кандидату. Если поставить знак в нескольких квадратах, бюллетень будет признан недействительным.
Голосовать может совершеннолетний гражданин с регистрацией по месту пребывания. Можно оформить заявление о внесении в перечни избирателей по 7 сентября включительно и подать его на сайте госуслуг.
Чтобы уточнить, где находится участок для организации выборов, нужно зайти на сайт ЦИК или позвонить по номеру телефона: 8-800-200-00-20. Некоторые категории граждан могут проголосовать дома, если у них есть уважительная причина (по состоянию здоровья или инвалидности).
Для этого необходимо в письменном или устном порядке обратиться в УИК по месту регистрации и подать заявление о предоставлении возможности голосования вне участка.
Согласно информации из СМИ, Свердловский избирком не будет применять систему ДЭГ и мобильного голосования в этом году. Председатель избиркома региона Елена Клименко отметила, что, вероятно, система будет опробована в следующем году, во время проведения выборов в Екатеринбургскую гордуму.