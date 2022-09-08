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Как пройдут выборы в Нижнем Тагиле 11 сентября 2022 года?

Сегодня, 12:33
Фото: 1MI
Как пройдут выборы в Нижнем Тагиле 11 сентября 2022 года?
Выборы в сентябре 2022 в Нижнем Тагиле проводятся в единый день голосования 11 сентября 2022 года. Более подробная информация представлена в материале.

Кого выбираем?

В единый день голосования 11 сентября 2022 года в РФ будут организованы избирательные кампании разного уровня. Ожидается проведение выборов на пост главы субъекта Федерации, выборов муниципальных депутатов. 

В Свердловской области проводятся пятые по счету выборы губернатора. Ранее подобное мероприятие было организовано в 2017 году. На 1 января текущего года в округе было зарегистрировано более 3,2 млн избирателей. 

Кандидаты на пост главы области:

  1. Евгений Куйвашев. Является действующим губернатором Свердловской области. 
  2. Александр Ивачев. Является депутатом заксобрания области. 
  3. Александр Демин. Занимает должность председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству. 
  4. Андрей Кузнецов. Является депутатом Госдумы.
  5. Александр Каптюг. Занимает должность депутата заксобрания области. 
  6. Иван Волков. Работает юристом (согласно новостным источникам, не зарегистрирован). 

По информации СМИ, на выборы в гордуму Нижнего Тагила было зарегистрировано 117 кандидатов, возраст которых составляет от 18 до 72 лет. Ленинской районной территориальной комиссией Нижнего Тагила были опубликованы списки с кандидатами в гордуму восьмого созыва. 

Среди претендентов 25 человек являются самовыдвиженцами. От партии ЕР — 25 человек, от ЛДПР — 24, от партии «Новые Люди» — 19, от КПРФ — 13, от «Справедливой России» — 10. Один кандидат выдвинут от партии «Гражданская инициатива». 

Социологи ранее дали комментарий относительно итогов выборов на пост губернатора Свердловской области. Было отмечено, что Куйвашев является фаворитом. По мнению специалистов, второе место с большой вероятностью мог занять Ивачев, третье — Демин. Как поясняется, Куйвашев является наиболее узнаваемым кандидатом среди избирателей. 

Исследование проводилось группой Russian Field с 30 августа по 3 сентября. В нем приняли участие 1033 жителя Свердловской области. Результаты были получены с применением метода комбинированного опроса — уличного и по телефону. 

Кого выбираем?
Фото: 1MI

Как проголосовать?

Оставить свой голос на избирательном участке за кандидата в губернаторы можно 11 сентября, с 8 до 20 часов. Особенности организации выборов прокомментировала председатель Артемовской территориальной избирательной комиссии Ирина Ланцева

По ее словам, в избиркомах Артемовского городского округа организована подготовка к работе. Готовятся помещения для голосования и места, где будут находиться члены комиссии. Устанавливается необходимое оборудование. Были распределены в комиссии СИЗ и канцелярия. Было отмечено, что все мероприятия организованы в штатном режиме. 

В рамках выборов избиратели получат по одному бюллетеню с именами и фамилиями кандидатов на пост губернатора. В документе избирателю нужно поставить знак в том квадрате, который относится к одному выбранному кандидату. Если поставить знак в нескольких квадратах, бюллетень будет признан недействительным. 

Голосовать может совершеннолетний гражданин с регистрацией по месту пребывания. Можно оформить заявление о внесении в перечни избирателей по 7 сентября включительно и подать его на сайте госуслуг. 

Как проголосовать?
Фото: vk.com/ik_so

Избирательные участки

Чтобы уточнить, где находится участок для организации выборов, нужно зайти на сайт ЦИК или позвонить по номеру телефона: 8-800-200-00-20. Некоторые категории граждан могут проголосовать дома, если у них есть уважительная причина (по состоянию здоровья или инвалидности). 

Для этого необходимо в письменном или устном порядке обратиться в УИК по месту регистрации и подать заявление о предоставлении возможности голосования вне участка. 

Избирательные участки
Фото: digital.gov.ru

Дистанционное электронное голосование онлайн (ДЭГ)

Согласно информации из СМИ, Свердловский избирком не будет применять систему ДЭГ и мобильного голосования в этом году. Председатель избиркома региона Елена Клименко отметила, что, вероятно, система будет опробована в следующем году, во время проведения выборов в Екатеринбургскую гордуму. 

Дистанционное электронное голосование онлайн (ДЭГ)
Фото: vybory.gov.ru
#Голосование#Депутат#Губернатор
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