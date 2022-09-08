По ее словам, в избиркомах Артемовского городского округа организована подготовка к работе. Готовятся помещения для голосования и места, где будут находиться члены комиссии. Устанавливается необходимое оборудование. Были распределены в комиссии СИЗ и канцелярия. Было отмечено, что все мероприятия организованы в штатном режиме.