Льготы на проезд в общественном транспорте введены в Екатеринбурге

Документ о расширении числа льготников подписал мэр областного центра Алексей Орлов, сообщает мэрия Екатеринбурга.
Теперь не только студенты, но и адъюнкты высших военно-учебных заведений, аспиранты, ординаторы могут рассчитывать на льготный тариф в автобусах и других видах городского транспорта.
С 15 сентября цена проезда для них составит 28 рублей.
Решение о расширении списка льготников принял Алексей Орлов после того, как к нему обратился совет молодых учёных Уральского отделения Российской академии наук.