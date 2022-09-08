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Льготы на проезд в общественном транспорте введены в Екатеринбурге

Сегодня, 10:46
Фото: 1MI
С 15 сентября расширился список пассажиров-льготников в общественном транспорте Екатеринбурга.

Документ о расширении числа льготников подписал мэр областного центра Алексей Орлов, сообщает мэрия Екатеринбурга.

Теперь не только студенты, но и адъюнкты высших военно-учебных заведений, аспиранты, ординаторы могут рассчитывать на льготный тариф в автобусах и других видах городского транспорта.

С 15 сентября цена проезда для них составит 28 рублей.

Решение о расширении списка льготников принял Алексей Орлов после того, как к нему обратился совет молодых учёных Уральского отделения Российской академии наук.

#Елена Озерова#Транспорт#Новости УрФО#Автобус#Льготы#Скидки#Студенты
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