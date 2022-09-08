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Местные жители предупреждают об опасных ямах на трассе Екатеринбург-Тюмень

Сегодня, 10:25
На трассе Екатеринбург-Тюмень поблизости от реки Пышма обнаружили опасные для водителей и их машин ямы. Тюменец показал провалы асфальта на видео.

Ямы, опасные для целостности машины, заметили водители.

Вот отсюда мы ехали, дорожники приехали, вот наша машинка… Вот диск, вот он как лопнул. Вот, как его повело <…> Вот яма. Какая глубина? Это где видано? Вот в эту яму я, получается, залетел, — сообщает пострадавший.

С его слов, избежать наезда на яму невозможно, потому что никто своевременно её не засыпал. Фуры проезжают в миллиметрах от выбоины, если проезжают вообще.

В «Уралуправтодоре» Ура.ру рассказали, что на дороге ведутся капитальные ремонтные работы, установлены предупреждающие знаки. Планируется проведение проверки, по результатам которой (если будут выявлены нарушения) подрядчику могут выставить штраф.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Транспорт#Дорога#Яма#Машина
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