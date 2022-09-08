Местные жители предупреждают об опасных ямах на трассе Екатеринбург-Тюмень

Ямы, опасные для целостности машины, заметили водители.
Вот отсюда мы ехали, дорожники приехали, вот наша машинка… Вот диск, вот он как лопнул. Вот, как его повело <…> Вот яма. Какая глубина? Это где видано? Вот в эту яму я, получается, залетел, — сообщает пострадавший.
С его слов, избежать наезда на яму невозможно, потому что никто своевременно её не засыпал. Фуры проезжают в миллиметрах от выбоины, если проезжают вообще.
В «Уралуправтодоре» Ура.ру рассказали, что на дороге ведутся капитальные ремонтные работы, установлены предупреждающие знаки. Планируется проведение проверки, по результатам которой (если будут выявлены нарушения) подрядчику могут выставить штраф.