TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Мужчина продал несуществующее оборудование на 1,8 миллиона рублей в Екатеринбурге

Сегодня, 12:31
Фото: 1MI
Мужчина создал фиктивный сайт компании и продавал оборудование, которого не существует, в июле 2020 года. Его выручка составила больше 1,8 миллиона рублей. Жителя Екатеринбурга обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

Прокуратура обвиняет местного жителя в создании подставного сайта компании в интернете. На веб-страничке была размещена информация о том, что компания сдаёт в аренду оборудование для строительства и занимается поставками бетонных плит. Молодой человек зарегистрировал ООО через сообщника, открыл в банках расчетные счета, а также изготовил печати юрлица.

На объявление откликнулись 2 организации: одна хотела взять строительный инвентарь в аренду, другая желала приобрести оборудование. Обвиняемый создал договоры и отправил их по электронной почте. Потерпевшие перевели 1,4 миллиона и 490 тысяч рублей, однако мошенник не намеревался предоставлять услуги.

Уголовное дело рассмотрит Чкаловский районный суд Екатеринбурга, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Читайте также:
Тагильчанин в поисках работы отдал мошенникам 1,5 миллиона рублейЖительница Красноуфимска потеряла полмиллиона при попытке защититься от мошенниковОбвиняют родственников в ДТП: более 10 млн за год перевели тагильчане мошенникам
#Анна Варнакина#Екатеринбург#Криминал#Суд#Прокуратура#Мошенники#Сайт
Подпишитесь
Бой, госпиталь, инвалидная коляска. Рассказ тагильского бойца с Донбасса
Вчера, 16:48
Металлорамки и Росгвардия: как защищают от терроризма школы и детсады Тагила
6 сентября, 21:27
Дело обманувшей десятки тагильчан мошенницы-турагента Оксаны Забавиной передано в суд
Вчера, 15:22
Вечерние группы в детсадах откроют для детей работников УВЗ в Тагиле
6 сентября, 15:43
Качество воды в колодцах и родниках Нижнего Тагила исследует фирма из Челябинска
Вчера, 17:05
На перья от дохлых птиц в питьевой воде жалуются жители Большой Лаи под Тагилом
6 сентября, 18:31