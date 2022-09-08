Мужчина продал несуществующее оборудование на 1,8 миллиона рублей в Екатеринбурге

Прокуратура обвиняет местного жителя в создании подставного сайта компании в интернете. На веб-страничке была размещена информация о том, что компания сдаёт в аренду оборудование для строительства и занимается поставками бетонных плит. Молодой человек зарегистрировал ООО через сообщника, открыл в банках расчетные счета, а также изготовил печати юрлица.