На 20% подешевел за неделю лук в свердловских магазинах

Картофель подешевел до 27,71 рубля (-12,84%), капуста — до 20,36 рубля (-7,6%), а морковь покупатели могли приобрести за 36,84 рубля (-12,88%). Однако не все овощи снизились в цене за указанный период. Например, огурцы подорожали до 52,71 рубля (+1,56%).
Молоко в торговых точках в среднем стоило 64,70 рубля (-1,44%), десяток яиц обходился свердловчанам в 71,65 рубля (+1,09%), а килограмм сахара — в 73,22рубля (+0,25%).
Также специалисты ведомства зафиксировали небольшое снижение цен на курицу, колбасу и сыр, рыбу, подсолнечное масло, печенье, хлеб и крупы. Мука, творог и сметана, соль и чай, наоборот, немного подорожали, но не более чем на 2,59%.