На 20% подешевел за неделю лук в свердловских магазинах

Также специалисты ведомства зафиксировали небольшое снижение цен на курицу, колбасу и сыр, рыбу, подсолнечное масло, печенье, хлеб и крупы. Мука, творог и сметана, соль и чай, наоборот, немного подорожали, но не более чем на 2,59%.