TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

На 20% подешевел за неделю лук в свердловских магазинах

Сегодня, 16:30
Фото: 1MI
За неделю с 29 августа по 5 сентября на 20% снизилась цена на лук в регионе, килограмм овоща в среднем стоил 32,14 рубля. Данные предоставил Свердловсктат.

Картофель подешевел до 27,71 рубля (-12,84%), капуста — до 20,36 рубля (-7,6%), а морковь покупатели могли приобрести за 36,84 рубля (-12,88%). Однако не все овощи снизились в цене за указанный период. Например, огурцы подорожали до 52,71 рубля (+1,56%).

Молоко в торговых точках в среднем стоило 64,70 рубля (-1,44%), десяток яиц обходился свердловчанам в 71,65 рубля (+1,09%), а килограмм сахара — в 73,22рубля (+0,25%).

Также специалисты ведомства зафиксировали небольшое снижение цен на курицу, колбасу и сыр, рыбу, подсолнечное масло, печенье, хлеб и крупы. Мука, творог и сметана, соль и чай, наоборот, немного подорожали, но не более чем на 2,59%.

Молоко и овощи подешевели, а водка подорожала за неделю в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Екатеринбуржцы заявили о резком росте цен на таксиБолее чем на 40% подорожали за год соль и сахар в Свердловской областиЦены на лекарства в Первоуральске проверил губернатор Евгений Куйвашев
#Евгения Сафина#Цены#Эксклюзив#Новости УрФО#Нижний Тагил#Статистика#Продукты#Овощи#Сахар#Стоимость#Молоко
Подпишитесь
Бой, госпиталь, инвалидная коляска. Рассказ тагильского бойца с Донбасса
Вчера, 16:48
Металлорамки и Росгвардия: как защищают от терроризма школы и детсады Тагила
6 сентября, 21:27
Дело обманувшей десятки тагильчан мошенницы-турагента Оксаны Забавиной передано в суд
Вчера, 15:22
Вечерние группы в детсадах откроют для детей работников УВЗ в Тагиле
6 сентября, 15:43
Качество воды в колодцах и родниках Нижнего Тагила исследует фирма из Челябинска
Вчера, 17:05
На перья от дохлых птиц в питьевой воде жалуются жители Большой Лаи под Тагилом
6 сентября, 18:31