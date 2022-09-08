Население Нижнего Тгила уменьшилось на 5,9% за 10 лет

Женщин в Нижнем Тагиле проживает больше, чем мужчин. Их насчитывается 184,8 тысячи человек (54,1%). При этом мужчин насчитывается 156,9 тысячи (45,9%). Больше всего людей проживает в Тагилстроевском районе (122,2 тысячи человек), следующим по населенности идет Дзержинский (110,3 тысячи), а следом Ленинский (106,3 тысячи). Также отмечается, что преобладающим является городское население — 339 тысяч человек, а к сельчанам себя отнесли 2,8 тысячи человек.