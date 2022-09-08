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Население Нижнего Тгила уменьшилось на 5,9% за 10 лет

Сегодня, 15:45
Фото: 1MI
За десять лет в Нижнем Тагиле число жителей в городе уменьшилось почти на 5,9%. Согласно данным переписи, проходившей осенью 2021 года, в муниципалитете проживали 341,7 тысячи человек. При этом в 2010 году число жителей составляло 361,8 тысячи человек.

Женщин в Нижнем Тагиле проживает больше, чем мужчин. Их насчитывается 184,8 тысячи человек (54,1%). При этом мужчин насчитывается 156,9 тысячи (45,9%). Больше всего людей проживает в Тагилстроевском районе (122,2 тысячи человек), следующим по населенности идет Дзержинский (110,3 тысячи), а следом Ленинский (106,3 тысячи). Также отмечается, что преобладающим является городское население — 339 тысяч человек, а к сельчанам себя отнесли 2,8 тысячи человек.

С Свердловской области по итогам переписи за 2021 год зарегистрировано 4 268 998 жителей. В 2010 было зафиксировано 4 297 747 человек. 53,7% жителей региона — это женщины, еще 46,3% — мужчины. В городах проживают 3,7 миллиона уральцев, а оставшиеся 608 тысяч — в сельских территориях.

Самым густонаселенным остается Екатеринбург. Там насчитывается 1,6 миллиона жителей. в 2010 году их было почти 1,4 миллиона. Еще три города имеют население более 100 тысяч человек — Каменск-Уральский, Первоуральск и Серов. В Горноуральском городском округе в 2021 году насчитывается 29,9 тысячи жителей, сообщает Росстат.

#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#ГГО и пригород#Население#Перепись#Росстат
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