Пчелка, ладошки и спортплощадка: новый двор на улице Ермака появился в Нижнем Тагиле

Во дворе домов № 40, 40А, 42 и 44 на улице Ермака собрались жители, для них был организован праздничный концерт. Дети могли поучаствовать в различных играх на специальных площадках. Во дворе появились детские площадки для разных возрастов, центральное место занимает пчелка-горка. Также был установлен арт-объект в виде разноцветных ладоней. Отдельно расположился спортивный комплекс с турниками и тренажерами. Для жильцов появились удобные широкие скамейки и шезлонги.
Мэр поздравил всех с праздничным событием.
Я надеюсь, что этот великолепный двор будет радовать вас еще долгие годы! Самое главное, что наши проекты поддерживает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, — сказал Владислав Пинаев.
Директор УК «Ермак» Анна Микрюкова выразила благодарность за обновленный двор администрации города, а также подрядной организации ЗАО «Стройкомплекс», которая занималась работами. Затем она вручила сладкие подарки активистам домов, которые помогали в благоустройстве.
Инициатором этого масштабного проекта три года назад стала Ольга Садакова, председатель ТСЖ дома на улице Ермака, 40, — пояснила директор.
Ольга Садакова также поблагодарила всех за помощь. Она отметила, что жильцы ждали реконструкции 35 лет.
Спасибо большое администрации! Конечно, сами бы мы такую красоту не смогли бы навести. Спасибо большое и жителям, которые тоже не остались равнодушными и поддержали идею реконструкции нашего двора. Пожалуйста, берегите и храните, ведь это все сделано для вас! — сказала председатель.
Жильцы отметили, что не предполагали, что ремонт окажется таким масштабным.
Получилось просто загляденье! Мне кажется, это лучший двор в Нижнем Тагиле, на уровне всех обновленных парков и скверов в городе, — сказала Татьяна Литовченко.
Между торжественными речами тагильчан для пришедших на мероприятие звучали песни, ведущие проводили интерактив для детей, а спортсмены из команды «Стойкие» устраивали показательные выступления на спортплощадке.