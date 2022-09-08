Пчелка, ладошки и спортплощадка: новый двор на улице Ермака появился в Нижнем Тагиле

Во дворе домов № 40, 40А, 42 и 44 на улице Ермака собрались жители, для них был организован праздничный концерт. Дети могли поучаствовать в различных играх на специальных площадках. Во дворе появились детские площадки для разных возрастов, центральное место занимает пчелка-горка. Также был установлен арт-объект в виде разноцветных ладоней. Отдельно расположился спортивный комплекс с турниками и тренажерами. Для жильцов появились удобные широкие скамейки и шезлонги.