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Пчелка, ладошки и спортплощадка: новый двор на улице Ермака появился в Нижнем Тагиле

Сегодня, 20:38
Фото: TagilCity.ru
Двор на улице Ермака в Нижнем Тагиле торжественно открыл после реконструкции глава города Владислав Пинаев. Мероприятие состоялось вечером 8 сентября.

Во дворе домов № 40, 40А, 42 и 44 на улице Ермака собрались жители, для них был организован праздничный концерт. Дети могли поучаствовать в различных играх на специальных площадках. Во дворе появились детские площадки для разных возрастов, центральное место занимает пчелка-горка. Также был установлен арт-объект в виде разноцветных ладоней. Отдельно расположился спортивный комплекс с турниками и тренажерами. Для жильцов появились удобные широкие скамейки и шезлонги.

Фото: TagilCity.ru

Мэр поздравил всех с праздничным событием.

Я надеюсь, что этот великолепный двор будет радовать вас еще долгие годы! Самое главное, что наши проекты поддерживает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, — сказал Владислав Пинаев.
Фото: TagilCity.ru

Директор УК «Ермак» Анна Микрюкова выразила благодарность за обновленный двор администрации города, а также подрядной организации ЗАО «Стройкомплекс», которая занималась работами. Затем она вручила сладкие подарки активистам домов, которые помогали в благоустройстве.

Инициатором этого масштабного проекта три года назад стала Ольга Садакова, председатель ТСЖ дома на улице Ермака, 40, — пояснила директор.
Фото: TagilCity.ru

Ольга Садакова также поблагодарила всех за помощь. Она отметила, что жильцы ждали реконструкции 35 лет.

Спасибо большое администрации! Конечно, сами бы мы такую красоту не смогли бы навести. Спасибо большое и жителям, которые тоже не остались равнодушными и поддержали идею реконструкции нашего двора. Пожалуйста, берегите и храните, ведь это все сделано для вас! — сказала председатель.

Жильцы отметили, что не предполагали, что ремонт окажется таким масштабным.

Получилось просто загляденье! Мне кажется, это лучший двор в Нижнем Тагиле, на уровне всех обновленных парков и скверов в городе, — сказала Татьяна Литовченко.
Фото: TagilCity.ru

Между торжественными речами тагильчан для пришедших на мероприятие звучали песни, ведущие проводили интерактив для детей, а спортсмены из команды «Стойкие» устраивали показательные выступления на спортплощадке.

Ведется масштабный ремонт жилого двора на улице Ермака в Нижнем Тагиле
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