Под домашний арест отправили директора детской спортшколы №8 Екатеринбурга

Под домашний арест начальника отправил Ленинский областной суд. Мужчину обвиняют в незаконном получении денег от бизнесменов за аренду спортзала, который находится на улице Челюскинцев, пишет ЕАН.
Предположительно, деньги мужчина получал через своего заместителя, который был заведующим отделением самбо и дзюдо.
Далее небольшие деньги клались на официальные банковские реквизиты учебного учреждения. А уже крупная сумма отправлялась на карту Николая Калиновского (заместителя директора).
Примерно половину суммы мужчина перенаправил своему шефу, считает следствие.