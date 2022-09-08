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Под домашний арест отправили директора детской спортшколы №8 Екатеринбурга

Сегодня, 15:42
Фото: 1MI
В Екатеринбурге под домашний арест отправлен член Общественной палаты города, директор детской спортшколы № 8 «Локомотив» Алексей Мешавкин.

Под домашний арест начальника отправил Ленинский областной суд. Мужчину обвиняют в незаконном получении денег от бизнесменов за аренду спортзала, который находится на улице Челюскинцев, пишет ЕАН.

Предположительно, деньги мужчина получал через своего заместителя, который был заведующим отделением самбо и дзюдо.

Далее небольшие деньги клались на официальные банковские реквизиты учебного учреждения. А уже крупная сумма отправлялась на карту Николая Калиновского (заместителя директора).

Примерно половину суммы мужчина перенаправил своему шефу, считает следствие.

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