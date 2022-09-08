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Поход, дары природы и фитнесс-день: мероприятия ко Дню пенсионера в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:44
Фото: 1MI
Различные мероприятия в честь Дня пенсионера пройдут в Нижнем Тагиле и пригороде. Куда можно отправиться пожилым людям, рассказали в пресс-службе администрации города.

Каждый четверг в сентябре пенсионеры Нижнего Тагила могут посетить обзорную экскурсию по музею памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты и прослушать тематические лекции. Мероприятия проходят бесплатно на улице Верхняя Черепанова, 56, однако необходимо предварительно оставить заявку на посещение.

Кроме того, весь сентябрь в «Нижнетагильском музее изобразительных искусств» на улице Уральская, 7 проходит выставка, посвященная юбилею Нижнетагильского отделения Союза художников России. Вход свободный.

9 сентября в доме культуры в поселке Уралец в 16.00 состоится выставка декоративно-прикладного творчества пенсионеров. Для пожилых людей будет организована концертно-развлекательная программа. В это же день в 17.00 артисты покажут концерт пенсионерам в ДК поселка Верхняя Черемшанка.

С 26 по 29 сентября в школе № 11 в селе Серебрянка будет проходить конкурс «Вместе с бабушкой и дедушкой», присутствовать не нем смогут бесплатно все желающие.

В ФОК «Президентский» и СОК «Юпитер» 30 сентября и 1 октября пройдет акция «Чтобы сердце и душа были молоды!». А в доме спорта МБУ «СШОР № 3» на улице Верхняя Черепанова 1 октября состоится благотворительная акция «Фитнес-день».

Турниры по настольному теннису для тагильских пенсионеров пройдут 1 и 2 октября в МБУ «Спортивная школа № 4» на Сибирской, 19 и МБУ «Спортивно-адаптивная школа» имени М. Лысовой на Пархоменко, 156. Начнутся бесплатные мероприятия в 15.00 и 12. 00 соответственно.

Клуб туристов «Азимут» 5 октября в 11.00 организует поход выходного дня на Муринские пруды, а 7 октября в 15.00 на улице Уральская, 16 состоится тематическая встреча «Именные улицы Тагила».

Концертные программы для пенсионеров пройдут 7 октября в селе Верхняя Ослянка и 13 октября в поселке Висимо-Уткинск. Там же 25 октября во дворце культуры состоится праздник урожая «Дары природы».

Также в администрации Нижнего Тагила напоминают, что для пенсионеров действуют льготные тарифы на посещение бассейнов в ФОК «Президенсткий» и СОК «Юпитер».

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