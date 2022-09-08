Поход, дары природы и фитнесс-день: мероприятия ко Дню пенсионера в Нижнем Тагиле

9 сентября в доме культуры в поселке Уралец в 16.00 состоится выставка декоративно-прикладного творчества пенсионеров. Для пожилых людей будет организована концертно-развлекательная программа. В это же день в 17.00 артисты покажут концерт пенсионерам в ДК поселка Верхняя Черемшанка.