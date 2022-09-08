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Пожарные спасли 12 человек из горящего дома в Красноуральске

Сегодня, 10:08
Фото: 1MI
Из горящего двухэтажного дома спасатели эвакуировали 12 человек, спасли четверых (в том числе троих детей). Возгорание случилось 8 сентября. Пожарные получили сообщение о горении на улице Устинова в 05:25.

ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что в пожаре повредилась стена площадью 10 квадратных метров, а также потолок и имущество. Источник огня обнаружили на первом этаже двухэтажного жилого дома.

По лестнице сотрудники МЧС вывели 12 человек. Спасательные мероприятия проводились в отношении ещё четверых, в том числе троих детей.

Для тушения огня задействовали две специальные машины и 8 огнеборцев. Пламя ограничили в распространении в 05:29, ещё через 4 минуты открытое горение потушили. Проливка конструкций продолжалась до 05:55.

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#Анна Варнакина#Пожар#Происшествия#Красноуральск#Пожарный#Огонь#Эвакуация
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