Пожарные спасли 12 человек из горящего дома в Красноуральске

ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что в пожаре повредилась стена площадью 10 квадратных метров, а также потолок и имущество. Источник огня обнаружили на первом этаже двухэтажного жилого дома.
По лестнице сотрудники МЧС вывели 12 человек. Спасательные мероприятия проводились в отношении ещё четверых, в том числе троих детей.
Для тушения огня задействовали две специальные машины и 8 огнеборцев. Пламя ограничили в распространении в 05:29, ещё через 4 минуты открытое горение потушили. Проливка конструкций продолжалась до 05:55.