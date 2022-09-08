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Проблему свалки автомобильных покрышек объяснили власти Каменска-Уральского

Сегодня, 20:43
Фото: 1MI
Проблема брошенной свалки покрышек «Прометей» под Каменском-Уральским облетела социальные сети и привлекла внимание властей. Стоимость рекультивации, которую посчитали в 2013 году, озвучили снова — она составила 1,5 миллиарда рублей.

Эколог Елена Чернова рассказала, что территория, где образовалась мини-экологическая катастрофа, была отдана в аренду в 90-х годах. Предприятие разместило там отходы разного типа — промышленные и бытовые. Плата за отрицательное воздействие на окружающую среду с бизнеса не взималась: она копилась на отдельном счете и предполагала рекультивацию карьера в момент, когда он заполнится. Расторжение договора произошло в начале 2000-х и сопровождалось судебными тяжбами. Общественникам и муниципалитету «Прометей» достался в том виде, в котором есть сейчас, пишет «Виртуальный Каменск» со ссылкой на администрацию Каменска-Уральского.

Полигон был обследован в 2013 году по спецзаказу мэрии. Сейчас он находится в федеральном реестре, его рекультивацией займутся соответствующие органы страны. В том году, когда было проведено исследование, работы по ликвидации свалки оценили в 1,5 миллиарда рублей.

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#Анна Варнакина#Экология#Каменск-Уральский#Свалки#Свалка#Колеса#Мусор
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