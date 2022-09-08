Проблему свалки автомобильных покрышек объяснили власти Каменска-Уральского

Эколог Елена Чернова рассказала, что территория, где образовалась мини-экологическая катастрофа, была отдана в аренду в 90-х годах. Предприятие разместило там отходы разного типа — промышленные и бытовые. Плата за отрицательное воздействие на окружающую среду с бизнеса не взималась: она копилась на отдельном счете и предполагала рекультивацию карьера в момент, когда он заполнится. Расторжение договора произошло в начале 2000-х и сопровождалось судебными тяжбами. Общественникам и муниципалитету «Прометей» достался в том виде, в котором есть сейчас, пишет «Виртуальный Каменск» со ссылкой на администрацию Каменска-Уральского.