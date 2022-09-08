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Пять уличных видеокамер с системой распознавания лиц установят в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:00
Фото: 1MI
В рамках программы «Безопасный город» новые биометрические видеокамеры установят в разных районах Нижнего Тагила. На эти цели муниципалитет планирует потратить 2,2 млн рублей.

Администрация Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску подрядчика, который заменит посты видеонаблюдения системы «Безопасный город». Согласно документу, рабочие должны демонтировать устаревшие камеры и установить улучшенное оборудование на пяти участках: пересечении Черноисточинского шоссе и ул. Бригадной, Уральского проспекта — ул. Верескова, ул. Фрунзе — Космонавтов, а также в районе дома № 36 на ул. Индустриальной и дома № 5 на ул. Ермака.

Новые камеры будут передавать картинку в HD-формате 1080p, работать при температуре воздуха до минус 40 градусов и распознавать лица людей и номера автомобилей в любое время суток.

Из техзадания следует, что компания должна заменить оборудование в течение двух месяцев с даты заключения контракта, а после сдачи новых постов — выполнять гарантийные обязательства в течение года. Если оборудование придет в негодность, исполнитель должен устранить проблемы за два рабочих дня.

Начальная стоимость контракта — 2,2 млн рублей, подача заявок от потенциальных исполнителей продлится до 14 сентября этого года.

Напомним, система уличного видеонаблюдения «Безопасный город» была введена в эксплуатацию в 2014 году. Сейчас в Нижнем Тагиле установлено 530 видеокамер, из них 74 поворотных и три биометрических (с системой распознавания лиц).

Комплекс «Безопасный город» круглосуточно мониторит и записывает обстановку в разных районах. В прошлом году с помощью технических средств «Безопасного города» правоохранительным органам удалось раскрыть 49 преступлений, связанных с кражей чужого имущества, угоном автомобилей и оборотом наркотиков. Также на основании переданных данных полиция отработала 925 запросов.

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