Пять уличных видеокамер с системой распознавания лиц установят в Нижнем Тагиле

Из техзадания следует, что компания должна заменить оборудование в течение двух месяцев с даты заключения контракта, а после сдачи новых постов — выполнять гарантийные обязательства в течение года. Если оборудование придет в негодность, исполнитель должен устранить проблемы за два рабочих дня.