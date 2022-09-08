Пять уличных видеокамер с системой распознавания лиц установят в Нижнем Тагиле

Администрация Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску подрядчика, который заменит посты видеонаблюдения системы «Безопасный город». Согласно документу, рабочие должны демонтировать устаревшие камеры и установить улучшенное оборудование на пяти участках: пересечении Черноисточинского шоссе и ул. Бригадной, Уральского проспекта — ул. Верескова, ул. Фрунзе — Космонавтов, а также в районе дома № 36 на ул. Индустриальной и дома № 5 на ул. Ермака.
Новые камеры будут передавать картинку в HD-формате 1080p, работать при температуре воздуха до минус 40 градусов и распознавать лица людей и номера автомобилей в любое время суток.
Из техзадания следует, что компания должна заменить оборудование в течение двух месяцев с даты заключения контракта, а после сдачи новых постов — выполнять гарантийные обязательства в течение года. Если оборудование придет в негодность, исполнитель должен устранить проблемы за два рабочих дня.
Начальная стоимость контракта — 2,2 млн рублей, подача заявок от потенциальных исполнителей продлится до 14 сентября этого года.
Напомним, система уличного видеонаблюдения «Безопасный город» была введена в эксплуатацию в 2014 году. Сейчас в Нижнем Тагиле установлено 530 видеокамер, из них 74 поворотных и три биометрических (с системой распознавания лиц).
Комплекс «Безопасный город» круглосуточно мониторит и записывает обстановку в разных районах. В прошлом году с помощью технических средств «Безопасного города» правоохранительным органам удалось раскрыть 49 преступлений, связанных с кражей чужого имущества, угоном автомобилей и оборотом наркотиков. Также на основании переданных данных полиция отработала 925 запросов.