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Ради алкоголя и шоколада двое мужчин попытались ограбить магазин в Екатеринбурге

Сегодня, 14:28
Фото: 1MI
В ночь на 8 сентября двое мужчин вломились в магазин «Пятерочка» на улице Ленина, 68 в Екатеринбурге с целью кражи дорогого алкоголя и сладостей.

Информацию об этом рассказал глава группы быстрого реагирования «Медведь-Е» Максим Сокульский изданию «КП-Екатеринбург».

По его словам, оперативники в короткие сроки смогли задержать одного из налетчиков. О том, что на магазин напали они узнали в 02:14. Напарник злоумышленника успел сбежать.

Напомним, ранее в ночь на 6 сентября в областном центре трое мужчин ворвались в магазин «Монетка» на улице Орджоникидзе, 14. Обоих удалось поймать. Для совершения кражи злоумышленники выбили стекло на входной двери в магазин. Интересовала их алкогольная продукция и семечки.

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