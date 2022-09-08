Ради алкоголя и шоколада двое мужчин попытались ограбить магазин в Екатеринбурге

Информацию об этом рассказал глава группы быстрого реагирования «Медведь-Е» Максим Сокульский изданию «КП-Екатеринбург».
По его словам, оперативники в короткие сроки смогли задержать одного из налетчиков. О том, что на магазин напали они узнали в 02:14. Напарник злоумышленника успел сбежать.
Напомним, ранее в ночь на 6 сентября в областном центре трое мужчин ворвались в магазин «Монетка» на улице Орджоникидзе, 14. Обоих удалось поймать. Для совершения кражи злоумышленники выбили стекло на входной двери в магазин. Интересовала их алкогольная продукция и семечки.