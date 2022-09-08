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Posted 8 сентября 2022, 04:48

Published 8 сентября 2022, 04:48

Modified 8 сентября 2022, 04:48

Updated 8 сентября 2022, 04:48

Родители погибшей в Екатеринбурге маникюрщицы не верят в версию с нападением

Родители погибшей в Екатеринбурге маникюрщицы не верят в версию с нападением

8 сентября 2022, 04:48
Фото: 1MI.
Скончавшаяся в Екатеринбурге 29 августа мастер маникюра выпала из окна. В этом уверены её родители. Они утверждают, что следов криминала нет.

Екатеринбурженка Мария Серова скончалась от падения из окна многоэтажки. Ранее она ушла из школы красоты, где преподавала в течение девяти лет. Компания сообщила на своей страничке в интернете о трагической гибели коллеги.

Родственники опровергают версию нападения. Об этом они рассказали Е1. Они просят комментаторов не распространять слухи и недостоверную информацию.

Мария была популярным преподавателем. Она планировала в ближайшее время открыть собственный бизнес. Коллеги и клиенты выражают соболезнования родственникам девушки и делятся воспоминаниями о погибшей.

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