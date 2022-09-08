Родители погибшей в Екатеринбурге маникюрщицы не верят в версию с нападением

Posted 8 сентября 2022, 04:48
Published 8 сентября 2022, 04:48
Modified 8 сентября 2022, 04:48
Updated 8 сентября 2022, 04:48
Екатеринбурженка Мария Серова скончалась от падения из окна многоэтажки. Ранее она ушла из школы красоты, где преподавала в течение девяти лет. Компания сообщила на своей страничке в интернете о трагической гибели коллеги.
Родственники опровергают версию нападения. Об этом они рассказали Е1. Они просят комментаторов не распространять слухи и недостоверную информацию.
Мария была популярным преподавателем. Она планировала в ближайшее время открыть собственный бизнес. Коллеги и клиенты выражают соболезнования родственникам девушки и делятся воспоминаниями о погибшей.