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Родители погибшей в Екатеринбурге маникюрщицы не верят в версию с нападением

Сегодня, 09:48
Фото: 1MI
Скончавшаяся в Екатеринбурге 29 августа мастер маникюра выпала из окна. В этом уверены её родители. Они утверждают, что следов криминала нет.

Екатеринбурженка Мария Серова скончалась от падения из окна многоэтажки. Ранее она ушла из школы красоты, где преподавала в течение девяти лет. Компания сообщила на своей страничке в интернете о трагической гибели коллеги.

Родственники опровергают версию нападения. Об этом они рассказали Е1. Они просят комментаторов не распространять слухи и недостоверную информацию.

Мария была популярным преподавателем. Она планировала в ближайшее время открыть собственный бизнес. Коллеги и клиенты выражают соболезнования родственникам девушки и делятся воспоминаниями о погибшей.

На Уктусе в Екатеринбурге девушка выпала из окна высотки
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