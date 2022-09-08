Снабжавшая водой с фекалиями компания в Горноуральском ГО станет банкротом

Весной нынешнего года на Горноуральском предприятии обнаружили нарушения. По сведениям ведомства, из-за высокого процента износа водопровода, который снабжал посёлок, в воду попали отходы животного происхождения с местного комбината. Занятия в муниципальных детских учреждениях были приостановлены.