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Снабжавшая водой с фекалиями компания в Горноуральском ГО станет банкротом

Сегодня, 09:29
Фото: 1MI
ООО «ГК Теплоресурс» просит признать себя банкротом из-за задолженности в 13,6 миллиона рублей. Компания снабжала Горноуральский городской округ водой со свиными фекалиями.

Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Свердловской области. Коммунальное предприятие «Теплоресурс» заявляет, что процедура банкротства будет осуществляться на основании крупного долга. Компания оказывала услуги по водоотведению, теплоснабжению, поставкам холодного и горячего водоснабжения.

Весной нынешнего года на Горноуральском предприятии обнаружили нарушения. По сведениям ведомства, из-за высокого процента износа водопровода, который снабжал посёлок, в воду попали отходы животного происхождения с местного комбината. Занятия в муниципальных детских учреждениях были приостановлены.

По данным прокуратуры, «Теплоресурс» не следил за качеством воды. На основании этого коммунальщикам выписали штраф, сообщает «МК-Екатеринбург».

Недавно жители села Большая Лая пожаловались на воду из-под крана. В ней плавали черви и перья от мертвых птиц. Редакция TagilCity.ru обратилась в природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку.

На перья от дохлых птиц в питьевой воде жалуются жители Большой Лаи под Тагилом
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Экология#ГГО и пригород#Вода#Штраф#Суд#Банкротство
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