Снабжавшая водой с фекалиями компания в Горноуральском ГО станет банкротом

Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Свердловской области. Коммунальное предприятие «Теплоресурс» заявляет, что процедура банкротства будет осуществляться на основании крупного долга. Компания оказывала услуги по водоотведению, теплоснабжению, поставкам холодного и горячего водоснабжения.
Весной нынешнего года на Горноуральском предприятии обнаружили нарушения. По сведениям ведомства, из-за высокого процента износа водопровода, который снабжал посёлок, в воду попали отходы животного происхождения с местного комбината. Занятия в муниципальных детских учреждениях были приостановлены.
По данным прокуратуры, «Теплоресурс» не следил за качеством воды. На основании этого коммунальщикам выписали штраф, сообщает «МК-Екатеринбург».
Недавно жители села Большая Лая пожаловались на воду из-под крана. В ней плавали черви и перья от мертвых птиц. Редакция TagilCity.ru обратилась в природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку.