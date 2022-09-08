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Тагильчане сыграют свадьбу на телеканале «Пятница»

Сегодня, 16:04
Фото: Телеканал "Пятница"
Влюбленные из Нижнего Тагила сыграют свадьбу на телеканале «Пятница». Они примут участие в реалити-шоу «Четыре свадьбы». В нем невесты России вступают в борьбу за звание лучшей свадьбы и денежный приз.

По правилам шоу, в каждом из выпусков четыре невесты приходят на торжества друг к другу и оценивают их. В финале выпуска участницы голосуют и выставляют оценки по ряду критериев — красота свадебного платья, меню на банкете и оформление зала. Победителем признается та невеста, чья свадьба собирает большее количество баллов.

Фото: Телеканал "Пятница"

Кристина и Михаил познакомились в социальных сетях. Они планируют провести торжество в классическом стиле с бюджетом в 150 тысяч рублей. Фишкой станет место проведения свадьбы — спортивная школа.

Ради победы в шоу паре предстоит превзойти своих конкурентов и доказать, что их торжество самое лучшее, сообщает телеканал «Пятница». Выпуск шоу запланирован на 8 сентября в 19:00.

#Ирина Кирилова#Свободное время#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свадьба#Развлечение#Невеста#Жених
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