Тагильчане сыграют свадьбу на телеканале «Пятница»

По правилам шоу, в каждом из выпусков четыре невесты приходят на торжества друг к другу и оценивают их. В финале выпуска участницы голосуют и выставляют оценки по ряду критериев — красота свадебного платья, меню на банкете и оформление зала. Победителем признается та невеста, чья свадьба собирает большее количество баллов.
Кристина и Михаил познакомились в социальных сетях. Они планируют провести торжество в классическом стиле с бюджетом в 150 тысяч рублей. Фишкой станет место проведения свадьбы — спортивная школа.
Ради победы в шоу паре предстоит превзойти своих конкурентов и доказать, что их торжество самое лучшее, сообщает телеканал «Пятница». Выпуск шоу запланирован на 8 сентября в 19:00.