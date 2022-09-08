Тагильчане сыграют свадьбу на телеканале «Пятница»

По правилам шоу, в каждом из выпусков четыре невесты приходят на торжества друг к другу и оценивают их. В финале выпуска участницы голосуют и выставляют оценки по ряду критериев — красота свадебного платья, меню на банкете и оформление зала. Победителем признается та невеста, чья свадьба собирает большее количество баллов.