Труп убитого охранника найден в строящемся здании в Екатеринбурге

На данный момент проводятся поиски подозреваемого. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье за убийство. По данным следствия, 27 августа в будке, которая находится около павильона в районе 7 километра Московского тракта, был найден труп охранника 1971 года рождения.
На теле были обнаружены ножевые раны груди и живота. Подозреваемого засняли камеры наблюдения.
В Следственном комитете по Свердловской области обратились ко всем, кто располагает информацией о подозреваемом, обратиться по телефонам: 8-992-008-49-94 (уголовный розыск), 8(343)356-42-08 (отдел полиции № 8), 8(343)294-14-94 (УМВД России по городу Екатеринбургу) или по телефонной линии «102» (02). Там уточнили, что гарантируется конфиденциальность.
По данным УМВД Екатеринбурга, сообщение о найденном теле поступила утром 27 августа. На месте работала усиленная следственно-оперативная группа сотрудников ГУ МВД по Свердловской области и Следственного комитета. Установлено, что подозреваемый вместе с охранником распивали спиртное. Мужчина попал на камеры наблюдения в одном из продуктовых павильонов.