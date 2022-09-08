Труп убитого охранника найден в строящемся здании в Екатеринбурге

В Следственном комитете по Свердловской области обратились ко всем, кто располагает информацией о подозреваемом, обратиться по телефонам: 8-992-008-49-94 (уголовный розыск), 8(343)356-42-08 (отдел полиции № 8), 8(343)294-14-94 (УМВД России по городу Екатеринбургу) или по телефонной линии «102» (02). Там уточнили, что гарантируется конфиденциальность.