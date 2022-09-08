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У главреда «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова в Екатеринбурге прошли обыски

Сегодня, 10:51
Фото: telegram-канал Владислава Постникова
По месту жительства главного редактора «Вечерних ведомств» Владислава Постникова в Екатеринбурге прошли обыски. Журналистом заинтересовались в рамках расследования дела экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева, обвиняемого в заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.


Дверь политика вскрыли при помощи кувалды. Во время проникновения силовиков в квартиру главреда дома он не присутствовал. Сейчас он также недоступен, сообщают РИА «Новости».

Владислава Постникова оштрафовали на 100 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС РФ в июле этого года. В суде главный редактор заявил, что узнал об обвинениях от коллег-журналистов. Что именно он нарушил, ему известно не было, пишет «Коммерсант».

Илья Пономарев был депутатом Госдумы 5-го и 6-го созывов. Он переехал из России в 2014 году, а в нынешнее время проживает на Украине (по данным СМИ). В конце августа политика арестовали заочно.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Общество#Журналист#Дискредитация#Вооруженные силы
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