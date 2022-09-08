У главреда «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова в Екатеринбурге прошли обыски

Владислава Постникова оштрафовали на 100 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС РФ в июле этого года. В суде главный редактор заявил, что узнал об обвинениях от коллег-журналистов. Что именно он нарушил, ему известно не было, пишет «Коммерсант».