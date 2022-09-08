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Участница конфликта в Академическом районе Екатеринбурга рассказала свою версию

Сегодня, 14:05
Фото: 1MI
Участница конфликта в Академическом районе Екатеринбурга поделилась своей версией произошедшего.

Сам конфликт случился 6 августа на улице Мехренцева, 42. Тогда мужчина записал видео, в котором рассказал, что его задержали сотрудники ГБР. Это случилось из-за того, что он заметил, как у него хотят украсть деньги и попытался это действие пресечь.

В результате его задержали, у парня теперь на теле есть ушибы и гематомы, как он сам утверждает. Заявление на ГБР в полицию он написал, пишет «Инцидент Екатеринбург».

Однако местная жительница опровергла эту версию. Она сказала, что юноша был в неадекватном состоянии.

Все, что он говорит на видео - ложь. У меня есть видео, где видно, какой он был адекватный, как себя вел при приезде полиции, есть показания соседей и очевидцев, – написала женщина.
#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#ГБР#Конфликт#Задержание
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