Участница конфликта в Академическом районе Екатеринбурга рассказала свою версию

Сам конфликт случился 6 августа на улице Мехренцева, 42. Тогда мужчина записал видео, в котором рассказал, что его задержали сотрудники ГБР. Это случилось из-за того, что он заметил, как у него хотят украсть деньги и попытался это действие пресечь.
В результате его задержали, у парня теперь на теле есть ушибы и гематомы, как он сам утверждает. Заявление на ГБР в полицию он написал, пишет «Инцидент Екатеринбург».
Однако местная жительница опровергла эту версию. Она сказала, что юноша был в неадекватном состоянии.
Все, что он говорит на видео - ложь. У меня есть видео, где видно, какой он был адекватный, как себя вел при приезде полиции, есть показания соседей и очевидцев, – написала женщина.