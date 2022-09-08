Участница конфликта в Академическом районе Екатеринбурга рассказала свою версию

Сам конфликт случился 6 августа на улице Мехренцева, 42. Тогда мужчина записал видео, в котором рассказал, что его задержали сотрудники ГБР. Это случилось из-за того, что он заметил, как у него хотят украсть деньги и попытался это действие пресечь.