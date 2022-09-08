В лесу на Вые в Нижнем Тагиле задержан закладчик героина

Сперва стражи порядка увидели мужчину, который сидел на корточках. Он показался им подозрительным, и полицейские подошли поближе, но мужчина стал убегать, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Мужчину удалось догнать. В полиции отметили, что в этом районе они часто задерживают наркоманов или закладчиков.
Известно, что от правосудия мужчина попытался скрыться по бетонным ступеням. Пока бежал, он что-то выбросил из рук. После задержания полицейские подняли выброшенный сверток с неизвестным веществом. Это оказался героин.
Всего с места ЧП было изъято 17 свертков. Их мужчина хотел разложить по тайным местам для покупателей.
Злоумышленник - житель поселка Сухоложский. Ранее его привлекали к ответственности за мошенничество и незаконный оборот наркотиков. Год назад он вышел из тюрьмы.
Возбуждено уголовное дело. Закладчик помещен в изолятор временного содержания.