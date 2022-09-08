Водитель без прав вылетел с трассы под Алапаевском и 10 раз перевернулся

Он отметил, что все участники аварии ехали в автомобиле не пристегнутыми. Сам водитель иномарки является жителем Ирбитского района. У него не было прав на управление машиной. При этом транспорт он купил только неделю назад. Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили несколько открытых бутылок с водкой.