Водитель без прав вылетел с трассы под Алапаевском и 10 раз перевернулся

Водитель автомобиля Hyundai Accent, мужчина 1982 года рождения, ехал со стороны Ирбита в сторону села Голубковское. Он выбрал скорость, которая не позволяет обеспечить постоянный контроль за движением транспорта. В результате он не справился с управлением, вылетел с трассы в кювет, где автомобиль порядка 10 раз перевернулся.
В результате 40-летний водитель скончался еще до приезда скорой помощи. Еще пятеро пассажиров были доставлены в больницы Алапаевска и Ирбита. Врачи на данный момент оказывают им медицинскую помощь. Личности пострадавших устанавливаются, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Он отметил, что все участники аварии ехали в автомобиле не пристегнутыми. Сам водитель иномарки является жителем Ирбитского района. У него не было прав на управление машиной. При этом транспорт он купил только неделю назад. Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили несколько открытых бутылок с водкой.
Валерий Горелых уточнил, что в момент ДТП в салоне автомобиля находились шесть человек. Это не предусмотрено технической характеристикой машины и является нарушением правил перевозки пассажиров. По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будует проведен ряд экспертиз, в том числе и наличие алкоголя в крови погибшего хозяина.