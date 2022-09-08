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Водитель без прав вылетел с трассы под Алапаевском и 10 раз перевернулся

Сегодня, 20:52

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Алапаевском

На трассе под Алапаевском произошла авария, в которой погиб один человек и пятеро пострадали. Инцидент произошел 8 сентября около 14:20 на 57 км трассы Верхняя Синячиха — Ирбит. На месте ДТП работают несколько нарядов ГИБДД.

Водитель автомобиля Hyundai Accent, мужчина 1982 года рождения, ехал со стороны Ирбита в сторону села Голубковское. Он выбрал скорость, которая не позволяет обеспечить постоянный контроль за движением транспорта. В результате он не справился с управлением, вылетел с трассы в кювет, где автомобиль порядка 10 раз перевернулся.

В результате 40-летний водитель скончался еще до приезда скорой помощи. Еще пятеро пассажиров были доставлены в больницы Алапаевска и Ирбита. Врачи на данный момент оказывают им медицинскую помощь. Личности пострадавших устанавливаются, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он отметил, что все участники аварии ехали в автомобиле не пристегнутыми. Сам водитель иномарки является жителем Ирбитского района. У него не было прав на управление машиной. При этом транспорт он купил только неделю назад. Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили несколько открытых бутылок с водкой.

Валерий Горелых уточнил, что в момент ДТП в салоне автомобиля находились шесть человек. Это не предусмотрено технической характеристикой машины и является нарушением правил перевозки пассажиров. По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будует проведен ряд экспертиз, в том числе и наличие алкоголя в крови погибшего хозяина.

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