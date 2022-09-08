Воры с покрывалом обокрали сеть пивных магазинов в Екатеринбурге

В основном воры брали сигареты. Они приходили с собственным покрывалом и пакетами, а потом складывали туда все пачки, рассказали в Косулинских пивоварнях. Воры брали коробки, высыпали оттуда крышки и кидали товар туда. Если на пути ворам попадался телефон, то его забирали.
Также злоумышленники шарили в шкафчиках, в некоторых случаях их попадались средства, предназначенные для размена. В магазине они проводили примерно по 1,5-3 минуты. Они успевали убежать до приезда охраны.
Крупные суммы воры унести не смогли, так как кассы в магазинах были пустыми. По словам пострадавших, в общей сложности сумма ущерба составила 350 тысяч рублей. Преступники на данный момент не пойманы.