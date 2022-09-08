Воры с покрывалом обокрали сеть пивных магазинов в Екатеринбурге

В основном воры брали сигареты. Они приходили с собственным покрывалом и пакетами, а потом складывали туда все пачки, рассказали в Косулинских пивоварнях. Воры брали коробки, высыпали оттуда крышки и кидали товар туда. Если на пути ворам попадался телефон, то его забирали.