TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Воры с покрывалом обокрали сеть пивных магазинов в Екатеринбурге

Сегодня, 19:14
Фото: 1MI
Воры с покрывалом за полторы недели в Екатеринбурге обокрали семь магазинов Косулинской пивоварни. Об этом заявил представитель фирмы.

В основном воры брали сигареты. Они приходили с собственным покрывалом и пакетами, а потом складывали туда все пачки, рассказали в Косулинских пивоварнях. Воры брали коробки, высыпали оттуда крышки и кидали товар туда. Если на пути ворам попадался телефон, то его забирали.

Также злоумышленники шарили в шкафчиках, в некоторых случаях их попадались средства, предназначенные для размена. В магазине они проводили примерно по 1,5-3 минуты. Они успевали убежать до приезда охраны.

Крупные суммы воры унести не смогли, так как кассы в магазинах были пустыми. По словам пострадавших, в общей сложности сумма ущерба составила 350 тысяч рублей. Преступники на данный момент не пойманы.

В пресс-службе УМВД Екатеринбурга заявили, что по всем заявлениям о хищениях проводятся проверки.
Дальнобойщик из Екатеринбурга украл сумку с деньгами в Пермском крае
Узнать подробнее
Читайте также:
Дело укравшей пистолет у прохожего тагильчанки в Новороссийске передано в судСемейная пара украла плитку для ремонта Ленинградского проспекта в Нижнем ТагилеЖители Качканара задержали укравшего у 8-летней девочки телефон
#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Екатеринбург#Полиция#Кража#Магазин
Подпишитесь
Бой, госпиталь, инвалидная коляска. Рассказ тагильского бойца с Донбасса
Вчера, 16:48
Металлорамки и Росгвардия: как защищают от терроризма школы и детсады Тагила
6 сентября, 21:27
Дело обманувшей десятки тагильчан мошенницы-турагента Оксаны Забавиной передано в суд
Вчера, 15:22
Вечерние группы в детсадах откроют для детей работников УВЗ в Тагиле
6 сентября, 15:43
Качество воды в колодцах и родниках Нижнего Тагила исследует фирма из Челябинска
Вчера, 17:05
На перья от дохлых птиц в питьевой воде жалуются жители Большой Лаи под Тагилом
6 сентября, 18:31