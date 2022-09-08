Вымогавший деньги у любовника жены уральский экс-полицейский предстанет перед судом

По данным следствия, опероуполномоченный местного отделения МВД вымогал деньги у сотрудников Росгвардии. Все началось в ноябре 2021 года. Тогда полицейскому стало известно о том, что супруга ему изменяет. 17 ноября женщина предложила 32-летнему сержанту провести вечер в арендованной квартире. Она написала ему сообщение. Та же история повторилась и 26 числа, но уже с другим служащим.
В тот день супруга обвиняемого пришла домой нетрезвой. Между ними произошел скандал, в ходе которого, мужчине стало известно об изменах, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.
Утром 27 ноября полицейский назначил встречу с любовниками, но в разных местах. Оперативник решил, что на угрозах возбуждения уголовного дела он сможет заработать. Сержанта Росгвардии мужчина подкараулил у дома и намекнул, что может возбудить уголовное дело об изнасиловании. Чтобы этого не случилось, он потребовал в течение семи лет присылать ему на карту по 10 тысяч рублей. В общей сложности сумма составляла 840 тысяч рублей. Попытка вымогательства случилась в служебном автомобиле. Весь разговор при этом был записан на видео.
С еще одного любовника полицейский потребовал 300 тысяч рублей за проведенную ночь с его супругой накануне. Однако и вторая попытка не привела к ожидаемым результатам. Вместо оплаты средств потерпевший обратился в полицию.
Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статьям за вымогательство и превышение должностных полномочий. В результате полицейский лишился работы и полгода провел под домашним арестом. Должностей лишились и пострадавшие.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, оперативник был уволен из органов. Если его вина будет доказана, то он понесет уголовную ответственность. Кроме того, в отделе полиции уже проводится проверка. По ее итогам будет дана оценка работе руководства с личным составом.