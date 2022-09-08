Вымогавший деньги у любовника жены уральский экс-полицейский предстанет перед судом

Утром 27 ноября полицейский назначил встречу с любовниками, но в разных местах. Оперативник решил, что на угрозах возбуждения уголовного дела он сможет заработать. Сержанта Росгвардии мужчина подкараулил у дома и намекнул, что может возбудить уголовное дело об изнасиловании. Чтобы этого не случилось, он потребовал в течение семи лет присылать ему на карту по 10 тысяч рублей. В общей сложности сумма составляла 840 тысяч рублей. Попытка вымогательства случилась в служебном автомобиле. Весь разговор при этом был записан на видео.