Юбилейные медали пытался вывезти из Екатеринбурга гражданин Китая

Медали изготовлены к особым датам РФ. Семь медалей приурочены к годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, ещё три — к созданию ВС СССР, четыре медали «Ветеранов труда». Оставшаяся награда создана в честь дня рождения Г. К. Жукова, пишет пресс-центр Уральского таможенного управления.
Специалисты изучили награды и постановили, что четыре ордена считаются ценными для культуры. Причина тому — чеканка более 50 лет назад и вспомогательный предмет для изучения истории. Другие знаки отличия отправили обратно собственнику.
Таможня решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчину из Китая могут арестовать на 3 месяца, отправить на исправительные работы на год или оштрафовать на 80 тысяч рублей.