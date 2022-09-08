TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Юбилейные медали пытался вывезти из Екатеринбурга гражданин Китая

Сегодня, 13:31
Фото: 1MI
Таможенники аэропорта Кольцово в Екатеринбурге обнаружили 15 юбилейных медалей в багаже гражданина Китая. Он предпринял попытку увезти их из России.

Медали изготовлены к особым датам РФ. Семь медалей приурочены к годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, ещё три — к созданию ВС СССР, четыре медали «Ветеранов труда». Оставшаяся награда создана в честь дня рождения Г. К. Жукова, пишет  пресс-центр Уральского таможенного управления.

Специалисты изучили награды и постановили, что четыре ордена считаются ценными для культуры. Причина тому — чеканка более 50 лет назад и вспомогательный предмет для изучения истории. Другие знаки отличия отправили обратно собственнику.

Таможня решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчину из Китая могут арестовать на 3 месяца, отправить на исправительные работы на год или оштрафовать на 80 тысяч рублей.

Читайте также:
За торговлю юбилейной медалью предстанет перед судом жительница Нижнего Тагила
#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Медали#Кольцово#Аэропорт «Кольцово»#Таможня#Великая отечественная война
Подпишитесь
Бой, госпиталь, инвалидная коляска. Рассказ тагильского бойца с Донбасса
Вчера, 16:48
Металлорамки и Росгвардия: как защищают от терроризма школы и детсады Тагила
6 сентября, 21:27
Дело обманувшей десятки тагильчан мошенницы-турагента Оксаны Забавиной передано в суд
Вчера, 15:22
Вечерние группы в детсадах откроют для детей работников УВЗ в Тагиле
6 сентября, 15:43
Качество воды в колодцах и родниках Нижнего Тагила исследует фирма из Челябинска
Вчера, 17:05
На перья от дохлых птиц в питьевой воде жалуются жители Большой Лаи под Тагилом
6 сентября, 18:31