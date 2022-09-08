Юбилейные медали пытался вывезти из Екатеринбурга гражданин Китая

Медали изготовлены к особым датам РФ. Семь медалей приурочены к годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, ещё три — к созданию ВС СССР, четыре медали «Ветеранов труда». Оставшаяся награда создана в честь дня рождения Г. К. Жукова, пишет пресс-центр Уральского таможенного управления.