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Золотые зубы в булочке из «Кировского» нашел житель Екатеринбурга

Сегодня, 20:32
Фото: 1MI
На находку в виде золотых зубов внутри булочки из магазина «Кировский» пожаловался житель Екатеринбурга.

Мужчина рассказал, что 7 сентября днем он приобрел в магазине «Кировский» на улице Соболева булочку «Белоснежка». Внутри нее он обнаружил зубной протез, пишет Е1.

В торговой сети рассказали, что уже знают о данном случае. Однако там отметили, что исходя из технологии создания булочек, такого произойти не может. Там объяснили, что тесто раскатывается в тонкий лист, потом сворачивается в рулет и сверху посыпается изюмом.

Для приготовления мука проходит просев. То есть, по словам представителей сети, жесткие предметы были бы замечены.

 
#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Екатеринбург#Кировский#Магазин#Булочка#Инцидент
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