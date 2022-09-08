Золотые зубы в булочке из «Кировского» нашел житель Екатеринбурга

В торговой сети рассказали, что уже знают о данном случае. Однако там отметили, что исходя из технологии создания булочек, такого произойти не может. Там объяснили, что тесто раскатывается в тонкий лист, потом сворачивается в рулет и сверху посыпается изюмом.