Золотые зубы в булочке из «Кировского» нашел житель Екатеринбурга

Мужчина рассказал, что 7 сентября днем он приобрел в магазине «Кировский» на улице Соболева булочку «Белоснежка». Внутри нее он обнаружил зубной протез, пишет Е1.
В торговой сети рассказали, что уже знают о данном случае. Однако там отметили, что исходя из технологии создания булочек, такого произойти не может. Там объяснили, что тесто раскатывается в тонкий лист, потом сворачивается в рулет и сверху посыпается изюмом.
Для приготовления мука проходит просев. То есть, по словам представителей сети, жесткие предметы были бы замечены.