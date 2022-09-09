46% бывших медицинских сестер Свердловской области ищут работу в другой сфере

Из данных сервиса HH.RU следует, что с начала и до нынешнего месяца 2022-го года открыто больше 1000 вакансий медицинских сестер — это в 2,5 раза больше, чем в 2018 году, а также на 27% больше предыдущего года. В среднем работодатели предлагают зарплату около 35 тысяч рублей.