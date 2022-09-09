46% бывших медицинских сестер Свердловской области ищут работу в другой сфере

Из данных сервиса HH.RU следует, что с начала и до нынешнего месяца 2022-го года открыто больше 1000 вакансий медицинских сестер — это в 2,5 раза больше, чем в 2018 году, а также на 27% больше предыдущего года. В среднем работодатели предлагают зарплату около 35 тысяч рублей.
Аналитики считают, что медсестры — дефицитные специалисты: на одну вакансию приходится только 1,6 актуальных резюме при общепринятых 5-6.
В 2022 году примерно семь тысяч соискателей могут предоставить релевантный опыт труда младшими медицинскими работниками. При этом лишь 54% продолжают поиски в аналогичной должности. Оставшиеся 46% решили поменять род деятельности. Их выбор пал на вакансии администратора, врача, менеджера по продажам, ассистента врача, медицинского представителя, продавца, секретаря или массажиста, сообщают «Вечерние ведомости».