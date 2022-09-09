Девочку из Нижневартовска заподозрили в живодерстве из-за «карусели» для котов

Необычную карусель для своих питомцев устроила девочка, после чего засветилась на видеозаписях пользователей соцсетей, пишет «URAL MASH». В комментариях под видео ребенка осудили за «живодерство».



Аттракцион для котов ребенок организовала во дворе дома на Маршала Жукова, 20. Часть комментаторов отметила, что девочка просто покатала питомцев.