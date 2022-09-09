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Девочку из Нижневартовска заподозрили в живодерстве из-за «карусели» для котов

Сегодня, 16:27
11-летнего ребенка из Нижневартовска пользователи интернета заподозрили в жестоком обращении с животными. Пользователи сняли на видео, как девочка крутит вокруг себя двоих кошек на поводке.

Необычную карусель для своих питомцев устроила девочка, после чего засветилась на видеозаписях пользователей соцсетей, пишет «URAL MASH». В комментариях под видео ребенка осудили за «живодерство».

Аттракцион для котов ребенок организовала во дворе дома на Маршала Жукова, 20. Часть комментаторов отметила, что девочка просто покатала питомцев.

Известно, что у девочки умерла мама. Кошек она нашла на улице и приютила и выходила. Выходя во двор, она иногда устраивает небольшой аттракцион для питомцев.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Карусель#Кошки#Животные#Домашние животные
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