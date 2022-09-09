Долги за воду и электричество. Крупные арбитражные дела в августе

Два иска по 2 млрд рублей каждый подал в Арбитражный суд Свердловской области индивидуальный предприниматель Варлин Шафигуллин. Такую сумму бизнесмен требует с компании в качестве взыскания убытков за пользование земельным участком. Исковое заявление было возвращено истцу из-за несвоевременной уплаты пошлины.
Подобные иски предприниматель подает к ООО «Лев» ежемесячно, начиная с декабря 2020 года. Изначально сумма требований была около 500 млн рублей. С каждым месяцем она становилась все больше и достигла 2 млрд рублей. Помимо этого индивидуальный предприниматель требует освободить земельный участок.
Бенефициаром ООО «Лев» является владелец сети супермаркетов «Кировский» Игорь Ковпак. Его сын Лев Ковпак — депутат Государственной думы — также владеет долей в компании.
МУП «Водоканал» в Екатеринбурге подал иск на 187 млн рублей к управляющей компании «Чкаловская» в качестве взыскания долга за водоснабжение. Арбитражный суд возбудил производство по делу и назначил дату первого слушания.
Также УК «Чкаловская» числится одним из самых крупных должников за вывоз мусора. Компания не оплатила услуги ЕМУП «Спецавтобаза» на сумму 44 млн рублей.
Другая управляющая компания из Первоуральска «ЖК Магнитка» задолжала ПАО «Т Плюс» 136 млн рублей за поставку энергоресурсов. В связи этим ресурсная компания подала иск в Арбитражный суд.
В 2019 году жительница Первоуральска через суд взыскала с управляющей компании «ЖК Магнитка» 140 тысяч рублей за испорченный ремонт. После сильного дождя в ее квартире протек потолок, из-за чего на стенах образовалась плесень.
Производитель труб ООО «Серебряный мир 2000» требует 130 млн рублей с московской компании «Нефтегазинжиниринг», которая занимается строительством в нефтяной отрасли. Такую сумму истец хочет взыскать за неисполнение договора поставки.
ООО «Нефтегазинжиниринг» — это инжиниринговая компания, оказывающая услуги предприятиям нефтяной, газовой, химической и энергетической отраслей промышленности.
72 млн рублей хочет взыскать ООО «Мехкомплект», которое занимается разработкой карьеров, с краснодарского производителя оборудования для добычи полезных ископаемых «Конмет». Суть иска пока не ясна.
Всего в арбитражном суде в этом году рассматриваются четыре иска компаний друг к другу из-за спора по договорам поставки оборудования.