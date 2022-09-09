Долги за воду и электричество. Крупные арбитражные дела в августе

Подобные иски предприниматель подает к ООО «Лев» ежемесячно, начиная с декабря 2020 года. Изначально сумма требований была около 500 млн рублей. С каждым месяцем она становилась все больше и достигла 2 млрд рублей. Помимо этого индивидуальный предприниматель требует освободить земельный участок.