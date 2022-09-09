Доставщик на велосипеде сбил женщину-пешехода в Екатеринбурге

Доставщик ехал по левому тротуару по улице Луначарской на велосипеде. При этом дорожная часть была свободна. Мужчина отвлёкся, из-за чего столкнулся с женщиной и причинил ей тяжкий вред здоровью. Виновник ДТП сознался в содеянном и извинился перед пострадавшей.