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Доставщик на велосипеде сбил женщину-пешехода в Екатеринбурге

Вчера, 23:28
Фото: 1MI
Мужчина ехал на велосипеде, нарушил правила дорожного движения и сбил женщину, чем причинил ей тяжелые травмы. Известно, что осужденный работает в экспресс-доставке в Екатеринбурге. Инцидент случился 14 декабря 2021 года примерно в 14 часов.

Доставщик ехал по левому тротуару по улице Луначарской на велосипеде. При этом дорожная часть была свободна. Мужчина отвлёкся, из-за чего столкнулся с женщиной и причинил ей тяжкий вред здоровью. Виновник ДТП сознался в содеянном и извинился перед пострадавшей.

Следователи собрали все необходимые доказательства вины мужчины. Его осудили в нарушении ПДД с последующим причинением тяжкого вреда здоровью. Виновный попал за решётку на 1 год. Также он должен выплатить больше 210 тысяч рублей за причиненный моральный вред, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Велосипед#ДТП#Происшествия#Суд#Прокуратура
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