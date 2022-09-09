Доставщик на велосипеде сбил женщину-пешехода в Екатеринбурге

Доставщик ехал по левому тротуару по улице Луначарской на велосипеде. При этом дорожная часть была свободна. Мужчина отвлёкся, из-за чего столкнулся с женщиной и причинил ей тяжкий вред здоровью. Виновник ДТП сознался в содеянном и извинился перед пострадавшей.
Следователи собрали все необходимые доказательства вины мужчины. Его осудили в нарушении ПДД с последующим причинением тяжкого вреда здоровью. Виновный попал за решётку на 1 год. Также он должен выплатить больше 210 тысяч рублей за причиненный моральный вред, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.