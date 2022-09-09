Фонтан, аллеи и скейт-площадка: парк Металлургов открыт после реконструкции в Тагиле

Мероприятие началось с исполнения гимна Тагилстроевкого района. В парке собрались местные жители, общественные деятели, представители предприятий и администрации Нижнего Тагила. Глава города Владислав Пинаев поздравил собравшихся с праздником.
Приятно смотреть на выполненную работу, которую удалось осуществить в Нижнем Тагиле благодаря реализации национальных проектов. Нам удается завершать объекты, которые не делались десятилетиями. Я не сомневаюсь, что эти парк и фонтан будут местом притяжения и отдыха жителей Тагилстроя и Техпоселка, — сказал мэр.
Он поблагодарил директора подрядной организации МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева и всех субподрядчиков за проделанную работу.
Директор «Дворца национальных культур» Марина Кибардина высказалась о значимости события.
Это уникальное, креативное общественное пространство, где каждый найдет место по душе — для каждого в парке есть свой уголок. Сегодня мы с вами принимаем участие в историческом событии, ведь парк — это наша история. Только вместе, только единой командой мы можем делать большие дела, — отметила Марина Кибардина.
Затем слово взяла старшая улицы Чернышевского Анна Ильина. Она поблагодарила и проектировщиков, и исполнителей реконструкции.
Я выросла на Тагилстрое и парк наш видела всяким. Раньше здесь были установлены аттракционы, а потом все пришло в разруху и даже фонари не горели. Сейчас здесь есть где погулять, замечательный фонтан. Я думаю, что жители будут беречь то, что для них сделано, — рассказала тагильчанка.
Руководитель регионального объединения «Стойкие» Рустам Хайруллин подчеркнул значимость установки на территории парка площадки для воркаута.
Я всех поздравляю с таким знаменательным днем. Очень отрадно, что благоустройство Нижнего Тагила всегда проходит с пожеланиями горожан, администрация всегда идет навстречу. Сегодня ребята из нашей команды проведут показательные выступления. Рекомендуем всем тагильчанам чаще заниматься спортом и вести активный, здоровый образ жизни, — сказал спортсмен.
Во время официальной части мероприятия для присутствующих выступали творческие коллективы Нижнего Тагила. Затем на площадке для воркаута желающие могли поучаствовать в мастер-классе по различным элементам, а на скейт-площадке — в соревнованиях по самокатному спорту.
Местные жители очень довольны благоустроенной территорией. Они отмечают, что наконец-то на Тагилстрое появилось место, где можно погулять, в том числе и с детьми, так как появилась хорошая площадка для них.
Очень интересно сделан воркаут, очень много тренажеров. Теперь в парке есть где позаниматься, поотдыхать, поиграть, погулять. Нам с дочкой очень понравился фонтан, — рассказала редакции TagilCity.ru жительница Тагилстроя Анна.
Благоустройство первого этапа самой большой общественной территории Тагилстроевкого района, «Парка культуры и отдыха металлургов», проводилось в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Парк был разбит в советское время и всегда был популярным местом отдыха жителей района. Площадь территории составляет 24 гектара, парк расположен на протяжении почти всей улицы Металлургов.
В 2022 году новый облик получил фонтан в центре парка, он будет подсвечиваться в вечернее время. Также была заасфальтирована центральная аллея, отремонтирована входная группа, обновлена система освещения, установлены системы видеонаблюдения, обустроены площадка для воркаута, скейт-площадка и детская игровая площадка.
На обустройство парка Металлургов было выделено 95 миллионов рублей. Подрядчиком работ выступал МУП «Тагилдорстрой». Организация также ремонтировала сквер за ДК «Юбилейный» и обустраивал «Тагильскую лагуну — 2».