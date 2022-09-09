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Posted 9 сентября 2022, 10:07

Published 9 сентября 2022, 10:07

Modified 9 сентября 2022, 10:07

Updated 9 сентября 2022, 10:07

Иномарка влетела под грузовик на трассе под Екатеринбургом

Иномарка влетела под грузовик на трассе под Екатеринбургом

9 сентября 2022, 10:07
Фото: 1MI.
Авария произошла на ЕКАД рядом с пересечением с Кольцовским трактом под Екатеринбургом. Столкнулись иномарка Skoda и фура.

По словам свидетелей чрезвычайного происшествия, иномарка оказалась прямо под грузовиком. В результате водитель оказался зажатым в своем транспортном средстве, пишет Е1.

Он ехал за большегрузом и не успел вовремя затормозить, — сообщил один из свидетелей инцидента.

Также свидетели отмечают, что зажатый мужчина живой, но помочь ему вылезти из транспортного средства они не смогли.

Достали застрявшего только после приезда ГИБДД и спасателей при помощи специального оборудования.

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#Новости УрФО#ДТП#Фура
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