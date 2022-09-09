Иномарка влетела под грузовик на трассе под Екатеринбургом

Posted 9 сентября 2022, 10:07
Published 9 сентября 2022, 10:07
Modified 9 сентября 2022, 10:07
Updated 9 сентября 2022, 10:07
По словам свидетелей чрезвычайного происшествия, иномарка оказалась прямо под грузовиком. В результате водитель оказался зажатым в своем транспортном средстве, пишет Е1.
Он ехал за большегрузом и не успел вовремя затормозить, — сообщил один из свидетелей инцидента.
Также свидетели отмечают, что зажатый мужчина живой, но помочь ему вылезти из транспортного средства они не смогли.
Достали застрявшего только после приезда ГИБДД и спасателей при помощи специального оборудования.